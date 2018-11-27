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Дакота высказалась о тайном любовнике

Рита Дакота. Фото: instagram.com/ritadakota
Певица опровергла слухи о своем новом романе. Рита Дакота заявила, что сказанные ранее ею слова о влюбленности неправильно поняли.  

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В одном из столичных клубов на концерте артистка призналась, что снова влюблена. За звезду, недавно расставшуюся с супругом Владом Соколовским, искренне порадовались поклонники. Народ начал гадать: кто же тот счастливчик, который пленил сердце Риты?

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Однако, по словам Дакоты, ее заявление неверно истолковали. Исполнительница объяснила, что влюбленность для нее — это подъем, вдохновение и состояние окрыленности от общения с людьми, а не "новые отношения с новым мужиком".

"Так забавно наблюдать, как топорно люди мыслят в большинстве своем… Меня это сильно улыбает, честно говоря)) Люди такие люди) Такие земные, такие смешные, хороооошие) Иногда мне кажется, что я инопланетянин, ведь для меня некоторые вещи совсем иное, отличное от принятого в обществе (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала в микроблоге певица. Также Рита высмеяла слухи о том, что ее новым любовником является близкий друг Федор, который участвовал в съемках клипа на Бали.

Дакота считает, что любовь – "это не всегда только гендерное, типа брака, а иногда еще и другое, гораздо более широкое и удивительное". Себя же она назвала белой вороной на фоне остальных людей. При этом артистка подчеркнула, что все равно будет стараться быть собой. Также знаменитость добавила, что не будет делиться ни с кем подробностями личной жизни. 

Автор: Валерия Нарская27 ноября 2018, 15:19
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