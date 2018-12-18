Паникующую из-за проблем с замужеством Боню утешили россияне

Поклонники Виктории Бони бросились утешать свою "богиню". Модель привели в расстроенные чувства размышления о российских мужчинах, которым угрожают новым видом алиментов.

Фотография известной модели в алом наряде вызвала бурю восторга у фанатов. Поклонники Виктории Бони с трудом подбирали эпитеты, чтобы описать красоту своего кумира.

"Безумно красиво... шикарная модельная поза", "Богиня красоты", "Шикарно", "Богиня в красном, вы так прекрасны!" – комментировали снимок фолловеры.

Ранее Боня поделилась мыслями об инициативе Национального родительского комитета. Тот обратился в Минтруд с предложением – взыскивать алименты с мужчин не только на детей, но и на неработающего родителя.



Российские мужчины вообще не захотят жениться, если будет принято новое предложение об алиментах. Виктория Боня уверена, что последствия такого решения будут весьма неприятными.

Модель отмечает, что многие российские мужчины уже сейчас не хотят жениться. Они понимают: если вдруг семейная жизнь даст трещину, на их плечи ляжет немалая финансовая нагрузка.

Если пройдет еще и инициатива Национального родительского комитета, то жениться не захочет вообще никто, убеждена Виктория Боня. Такой закон существует и успешно работает в других странах – к примеру, в США. Но с русским менталитетом, считает красотка, этот номер не пройдет, пишет Teleprogramma.pro.