Роскошная Виктория Боня разделась в Монако
Бывшая звезда телестройки "Дома-2" Виктория Боня снялась в очередной откровенной фотосессии. Снимки 38-летняя женщина опубликовала в своем Instagram.
Экс-участница проекта позировала топлес, прикрывая пышные формы руками. Поклонники в комментариях восхитились соблазнительными формами модели и пожелали оставаться ей в такой же прекрасной форме.
Ранее Виктория Боня заинтриговала поклонников, откровенно заговорив о сексе. Модель пригласила в гости известного инстаблогера Денчика. Знаменитости рассуждали, можно ли назвать 15-ти сантиметровый половой орган мужчины маленьким.
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