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"Никто не захочет жениться": Виктория Боня о россиянах и алиментах

Виктория Боня. Фото: www.globallookpress.com
Известная телеведущая выступила против введения закона об уплате алиментов не только детям, но и бывшим супругам. Виктория Боня считает, что тогда мужчины вообще не захотят вступать в брак. 
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Новый законопроект предполагает, что мужчины будут обеспечивать не только своих детей, но и бывших жен, которые пока не могут найти работу. Выплаты будут осуществляться до того момента, как мать найдет себе дело. Многие эксперты уже выступили против такой инициативы, потому что тогда появится много людей, живущих за чужой счет.

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Виктория Боня уже поделилась своим мнением о новом законопроекте. Она признала, что подобная практика существует в Соединенных Штатах, а значит, польза от нее все-таки есть. Но система законодательства в России сильно отличается от тех, что существуют в других развитых странах. По ее мнению, мужчины не захотят оформлять отношения, если будут знать о всех последствиях брака.

"По крайней мере, я знаю, что в Америке точно такое существует, что ты получаешь алименты, когда разводишься, если остаешься без работы. Я думаю, если это существует в развитых странах, значит, какая-то польза в этом есть. Но нужно понимать, что у нас по-другому работает система и другой менталитет. Уже сейчас мужчины боятся жениться, а представляете, что будет потом? Наверное, вообще никто не захочет жениться", – цитирует звезду Пятый канал

Недавно бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня снялась в очередной откровенной фотосессии. На снимках модель позирует топлес, прикрывая грудь руками. Поклонники в комментариях восхитились соблазнительными формами телеведущей и пожелали ей оставаться в такой же прекрасной форме.

Автор: Полина Крылова18 декабря 2018, 13:09
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