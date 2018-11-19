Двусмысленные комментарии и туманные намеки знаменитостей и их окружения подчас дают богатую фантазию для слухов и сплетен. Впрочем, хватает тем для обсуждения и без этого – достаточно посмотреть на прямой текст звезд. Разобраться во всем хитросплетении этой информации могут только настоящие профессионалы. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 ноября 2018 года.

Одинокую Пугачеву поздравили после слов о разводе с Галкиным

Композитор Игорь Николаев поздравил Аллу Пугачеву, припомнив, что в эти дни год назад Примадонна обвенчалась со своим благоверным Максимом Галкиным. А еще совсем недавно сам юморист размышлял о разводе с певицей в одном из своих интервью.

Впрочем, он подчеркнул, что никогда даже не думал о разрыве с женой. В последний раз они ссорились, припомнил он, 15 лет назад.

"Ну что ты творишь?": Максакова вспылила на шоу Кудрявцевой

Мария Максакова стала очередной звездной гостьей ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Во время откровенного интервью она не смогла скрыть возмущения в адрес матери Дениса Вороненкова, рассказавшей о проблемах в семье оперной дивы.

Дескать, старшая дочь Максаковой Екатерина после непродолжительной жизни с матерью отбыла на лечение в клинику. Говорят, что у девушки проблемы с запрещенными веществами.

Родные делят шикарное наследство Осина

В информационном пространстве продолжают появляться новости, связанные со смертью певца Евгения Осина. На сей раз речь зашла о наследстве, которое оставил артист своим близким.

О том, на какие богатства могут претендовать родные Евгения Осина, рассказали "Дни.ру". Впрочем, на солидные суммы рассчитывать не приходится, ведь в последнее время страдающий от алкоголизма певец и сам жил впроголодь.

Фото младенца Кейт Миддлтон растрогало до слез

На обложке британского издания The Sunday Times появилась фотография принца Чарльза с внуком Луи. Любители новостей из жизни королевской семьи Великобритании от увиденного пришли в настоящий восторг.

По признанию королевского фотографа, принц Чарльз – отличный дедушка. У него, как оказалось, прекрасные отношения с внуками.

"Как крысы с тонущего корабля": с шоу Малахова бегут люди

Нерадостные новости поступают из стана ведущего Андрея Малахова. Поговаривают, что сотрудники его шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" буквально пачками бегут с работы.

Массовый исход профессионалов уже успели назвать побегом крыс с тонущего корабля. Впрочем, пока точные обстоятельства происходящего за кулисами передачи Андрея Малахова скрыты завесой тайны.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 ноября 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

