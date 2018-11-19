Одинокую Пугачеву поздравили после слов о разводе с Галкиным

Поэт, композитор и исполнитель Игорь Николаев поздравил Аллу Пугачеву. Он вспомнил, что год назад в эти дни Примадонна обвенчалась с юмористом Максимом Галкиным.

На своей официальной страничке в Instagram Игорь Николаев опубликовал фотографии с дня венчания Аллы Пугачевой и Максима Галкина, на котором присутствовали только самые близкие люди Примадонны и юмориста. Сам композитор держал венец за спиной шоумена.

"От всей души поздравляю с днем венчания моих дорогих и любимых Аллу Пугачеву и Максима Галкина!!! Счастья и здоровья вам, вашим прекрасным детям, мира, согласия и достатка в доме! Впервые в жизни был шафером, и это незабываемо! Спасибо за честь и доверие! Год пролетел мгновенно! И еще многая лета!!!" – написал Николаев.

Пугачева прокомментировала его пост. "Спасибо, Игорек", – ответила Примадонна. К певцу присоединилась его молодая супруга Юлия Проскурякова. "Поздравляем от всей души, наши любимые", – написала в комментариях артистка. Не осталась в стороне и Лолита Милявская: "Дай Бог! Многая лета!"

Однако нашлись и критики. "Венчание это конечно хорошо,но второй раз венчаться я не знаюююю", "Еще ни кого не удержало венчание в браке, что хотят то и воротят, видно богатым можно и два и три... раза венчатся", "БАБУШКА С ВНУКОМ ВЕНЧАЕТСЯ. НИЧЕГО СВЯТОГО. ИЗВРАЩЕНЦЫ", "По моему уже перебор (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались комментаторы.

Ранее в интервью Галкин ответил на вопрос, размышлял ли он о разводе. Юморист заявил, что ни разу не думал о том, чтобы расстаться с Примадонной. "Никогда! Последний раз мы поссорились лет 15 назад", – признался Максим и даже не смог вспомнить, что стало поводом.

Сейчас Алла Пугачева живет с пятилетними двойняшками Гарри и Лизой в их замке в деревне Грязь. Ее супруг Максим Галкин гастролирует за границей.