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Шоу-бизнес

47-летнюю актрису нашли мертвой в собственном доме

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В Калифорнии найдена мертвой 47-летняя модель и актриса Ким Портер. Тело артистки лежало в ее доме, передает "360". Незадолго до смерти Ким переболела пневмонией. По предварительным данным, скончалась актриса от острой сердечной недостаточности.

Ким Портер была замужем за рэпером Пафф Диди. Они прожили вместе 13 лет. Актриса родила музыканту троих детей, также у нее есть сын от предыдущего брака. Самой известной работой Ким была роль в сериале "Закон и порядок".

16 ноября 2018, 09:13

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