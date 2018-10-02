Известный музыкант отменил все концерты в России

Популярный в молодежной среде рэп-исполнитель Иван Дремин, известный поклонникам под псевдонимом Face, на странице "ВКонтакте" объявил об отмене концертного тура по России, запланированного на осень 2018 года. "Приношу извинения всем, кто построил планы, связанные с моими концертами. У вас обязательно будет возможность посетить мои выступления в своём городе, но не в этом году", – написал он в сообщении.
Судя по последнему предложению, Face решил отказаться от выступлений до конца года. О причинах такого решения он не объявил. заметив лишь, что "пути неисповедимы". Отметим, фраза "Пути неисповедимы" является названием его нового альбома, вышедшего в сентябре 2018 года.
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