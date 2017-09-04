Чехова до последнего была рядом с умирающей Барановской

Известная телеведущая Анфиса Чехова и подруга актрисы Стеллы Барановской прокомментировала Dni.Ru известие о ее смерти. По словам знаменитости, она была рядом с подругой вплоть до последних дней.

"Я сейчас меньше всего хочу говорить о том, как я помогала ей, и хвастаться своей поддержкой подруги", – заявила Анфиса. Телеведущей было нелегко рассказывать о смерти актрисы.

Однако, собравшись с силами, Чехова продолжила. По ее словам, со Стеллой они познакомились в социальной сети Instagram, когда у той наступила ремиссия. Она отметила, что дружит с Барановской порядка полутора лет.

"Мы были рядом (друзья и коллеги по творческому цеху. – Прим. ред.), по-всякому помогали. С того времени, как я узнала о ее болезни и до последних дней, я была с ней рядом насколько это было возможно", – рассказала телеведущая. "Стелла болела давно, у нее был период, когда ей стало лучше, потом – хуже… Было и то, что она отказывалась от терапии. Все это время я делала для нее все, что от меня зависит", – заверила знаменитость.

Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon) Сен 3 2017 в 11:45 PDT

По словам телеведущей, она до последнего верила в чудо. "Хотелось бы ей дать больше… Но поскольку у всех работа и какие-то дела… Я надеялась на чудо. В таких случаях думаешь, что у человека еще есть месяцы, есть время", – поделилась Анфиса Чехова.

Напомним, о смерти Стеллы Барановской сообщала журналистка и правозащитник Катя Гордон на своей странице в социальной сети. Долгое время актриса боролась с острым лимфобластным лейкозом, но болезнь оказалась сильнее.