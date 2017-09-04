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Шоу-бизнес

Разгневанный Меньшиков пригрозил мордобоем за хамство

Олег Меньшиков. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Актер, художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков накануне нового сезона дал откровенное интервью. Он рассказал, как относится к критике в свой адрес.
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Исполнитель десятков полюбившихся зрителю ролей в кино и театре только вернулся с отдыха в Грузии. Посвежевший и загорелый, он поделился творческими планами.

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 Олег Евгеньевич Меньшиков

Олег Евгеньевич Меньшиков актер, режиссер

Так, этой осенью Меньшиков собирается выпустить шекспировского "Макбета". "К комедиям Шекспира я спокойно отношусь, я их не понимаю, а трагедию – уж будьте любезны… А поскольку я не играл ни в одной трагедии Шекспира, считаю, что бросил вызов самому себе", - заявил Олег Евгеньевич. При этом он будет не только ставить спектакль как режиссер, но и играть в нем. "Во всяком случае, и все оплеухи сам получу", – говорит артист.

В "Театральном сообществе 814" ранее его уже упрекали именно в том, что он все делал сам, не приглашая профессиональных режиссеров. Досталось Олегу Меньшикову и от критиков, и от журналистов.

Актер и режиссер рассказал, как отреагировал на потом нападок. "Тогда писали, что Меньшиков, наконец, доказал, что он вообще ничего не понимает в искусстве. Сначала я испытал просто недоумение и оторопь. Я думал: друг, я тебя лично не знаю, я тебе что плохого сделал? Ты зачем мне хамишь? Да за такие слова морду бьют. Ты тогда подойди ко мне, скажи в лицо, и я тебе вломлю", – поделился кумир.

Он отметил, что его очень взбесило то, что многие писали про него гадости под псевдонимами. "Было такое впечатление, что у критиков соревнование – кто кого переплюнет в гадости. Как писали когда-то Фаина Георгиевна Раневская по другому поводу, вокруг "летали вихри говна", я иначе даже сказать не могу. Но это меня здорово закалило", - признался артист.

Но, как говорится, обиды нужно отпускать. Со своим прошлым и людьми Олег Евгеньевич тоже прощается, если понимает, что в этом возникла необходимость. "Не могу сказать, что легко, но я расстаюсь. И это не какая-то трагическая необходимость, предательство, вот этой ерунды нет. Просто иссякают отношения, становится неинтересно. Возникает стена. И с ней ничего невозможно поделать, так зачем длить то, чего уже нет?", – цитирует народного артиста России журнал Hello!

Автор: Людмила Фоканова4 сентября 2017, 15:59
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Что случилось с внешностью Олега Меньшикова

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