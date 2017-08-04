На теле Кафельниковой нашли синяки от уколов

Алеся Кафельникова известна не своими успехами, а скандалами, в которых умудряется оказываться главной фигуранткой. На данный момент девушка уехала из России и опубликовала фото, которое дало новую почву для догадок и домыслов.

Алеся не выдержала назойливого внимания к себе после скандала с наркотиками. По фото в микроблоге можно сделать вывод, что Кафельникова сбежала от сплетен в теплые края. Девушка по-прежнему злится на отца, который публично рассказал о ее пагубных пристрастиях. Она попыталась было откреститься от употребления наркотических веществ, но как тут поверить, когда сам отец выложил все, как на ладони.

Что так отец, подписчики модели заметили на нее теле подозрительные синяки. Не успела "беглянка" выложить в Сеть фото в купальнике, как недремлющие фолловеры обнаружили на ногах звездной дочери грозди синяков. "Колется что ли? Вся в синяках?", "Почему у Вас так много синяков по телу, у Вас тромбоциты в норме?", "В синяках...", – ринусь оставить свой комментарий внимательные интернет-пользователи.

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Авг 4 2017 в 1:35 PDT

Пока Алеся греется под солнцем, ее знаменитый отец места себе не находит. "Доча! Мы оба ответственны за то, что происходит сейчас. Я переживаю не меньше тебя. Давай искать выход месте. Что бы ни было, i love you forever", – опубликовал запись в Twitter взволнованный Евгений.

Для Кафельникова стало настоящим потрясением пристрастие дочери, а многие пользователи социальных сетей еще в декабре 2016 года заподозрили его дочь в употреблении запрещенных веществ. Поводом стала публикация в ее Instagram нескольких снимков. На одном из них Алеся была запечатлена с подозрительной самокруткой, а подпись к другому фото гласила: "Хочу "снега". Позже снимки были удалены.