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Кафельникова сообщила о смерти

Алеся Кафельникова. Фото: instagram.com/alesyakaf
Алеся Кафельникова не выдержала повышенного внимания к себе на почве скандала с наркотиками и сбежала из России. Позже девушка выложила в Сеть видео со странной подписью.
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Дочь теннисиста, судя по Instagram, активно протестует. На кого пытается воздействовать Алеся посредством интернета, остается только догадываться. Но можно предположить, что таких людей несколько – Евгений Кафельников и рэпер Фараон, с которым модель до недавнего времени состояла в отношениях. 

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Подпись под свежим видео, которое опубликовала Алеся, гласит: "Я умерла и попала в рай". Примечательно, что сюжет видеоролика весьма жизнерадостный, а вид у звездной дочери довольный. Подписчики предположили, что юная особа отправилась в Черногорию. Модель на вопросы о своем местонахождении не отвечает. 

Я умерла и попала в рай

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf)

Пока Алеся греется под солнцем, ее знаменитый отец места себе не находит. "Доча! Мы оба ответственны за то, что происходит сейчас. Я переживаю не меньше тебя. Давай искать выход месте. Что бы ни было, i love you forever", – опубликовал запись в Twitter взволнованный Евгений.

Подписчики удивлены тем, что отец и дочь общаются через социальные сети. Но на данный момент девушка слишком зла на родителя, который не смог удержать в себе бурю эмоций и во всеуслышание заявил, что у его ребенка проблемы с наркотиками.

И если для Кафельникова это стало потрясением, то многие интернет-пользователи еще в декабре 2016 года заподозрили его дочь в употреблении запрещенных веществ. Поводом стала публикация в ее Instagram нескольких снимков. На одном из них Алеся была запечатлена с подозрительной самокруткой, а подпись к другому фото гласила: "Хочу "снега". Позже снимки были удалены. 

Автор: Василиса Моргунова4 августа 2017, 11:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как выглядела Алеся Кафельникова до жуткой интоксикации

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