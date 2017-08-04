Кафельникова сбежала из России после скандала с наркотиками

Дочь известного теннисиста после конфликта с отцом хранит молчание в то время, как Евгений Кафельников места себе не находит и пишет обращения к Алесе в Интернете. Девушка выложила в микроблог новую фотографию с живописными видами из иллюминатора, подписав ее: "Угадайте, где я".

По всей видимости, звездная дочь не выдержала столь назойливого внимания к своей персоне. Девушка злится на отца, который бьет тревогу по поводу ее пагубных пристрастий. Алеся пыталась было откреститься от употребления наркотических веществ, но как тут поверить, когда сам родитель во всеуслышание заявил о том, что чадо сошло с праведного пути.

Сперва заявление Кафельникова о серьезных проблемах у дочери и его мольбы о помощи в Интернете, затем история с пропажей Алеси, которая несколько дней не выходила на связь с Евгением, потом фотографии девушки в свадебном платье и с кольцом, а теперь загадочный снимок из самолета. И все это произошло за одну неделю. Немудрено, что юная модель не сбежала от такого натиска.

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Авг 3 2017 в 10:33 PDT

Ситуацию накаляет и тот факт, что в Сети появились слухи о якобы расставании Алеси с ее возлюбленным, кумиром молодежи, рэпером Фараоном, в народе – Глеб Голубин. Сама модель информацию эту всячески отрицает, но поклонники ведут активную дискуссию по этому поводу. В качестве одной из версий расставания называют тот факт, что Глеб готовится отправиться в большой гастрольный тур по осени, и Алеся, понимая, что молодому артисту сложно будет удержаться от соблазнов, расторгла с ним отношения. Все это пока лишь догадки.

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Июн 25 2017 в 5:00 PDT

Не в пользу Фараона и Кафельниковой говорит и тот факт, что отец девушки категорически против их отношений. "Первая ракетка мира" уверен, что наркотики и музыка идут неразрывно. Поговаривают, у заботливого отца даже состоялся серьезный разговор с рэпером, в ходе которого Евгений намекнул что не избежать последнему наказания, если обидит или испортит дочь.

Напомним, после того, как теннисист обнародовал семейную проблему, Алеся отказалась общаться с ним. Девушка попросила в социальной сети не напоминать ей о "папане" и заявила, что все это родитель делает от обиды на нее. Хотя сперва заявила журналистам, что речь в сообщении Кафельникова шла не о ней вовсе.