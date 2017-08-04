Кафельникова сбежала из России после скандала с наркотиками

Эксклюзив Особое мнение Интервью Корчевников убит из-за Малахова На Моисеева напали из-за гигантских долгов

Выбор читателей

Свадьба внука Пугачевой оказалась роковой
Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Шепелев довел до слез столкнувшуюся с раком звезду "Дома-2"
Королева объявила об уходе после пьяных загулов мужа
Молодая жена Джигарханяна рассказала о расставании
Лолита посмеялась над худобой Пугачевой
партнеры
Пятница 4 августа
Лента новостей
08:35
На юге Москвы из торгового центра украли банкомат
08:24
Под Ростовом произошла массовая авария
08:20
Путин выпустил в Байкал мальков омуля (видео)
07:54
На севере Москвы неизвестный зарезал мужчину
03:27
Небоскреб "Факел" в Дубае вспыхнул как спичка
21:59
Что ждет россиян в августе
21:54
В США арестован остановивший вирус WannaCry программист
21:40
Жуткая давка из-за бесплатной каши попала на видео
21:18
Дженнифер Энистон отпраздновала 40-летие в одном галстуке
21:12
Гонщик-чемпион умер в больнице после аварии
21:11
Как порно меняет жизнь мужчин
20:58
В Польше грозятся раскрыть правду о крушении Ту-154
20:36
Голые стюардессы прикрылись пилотками (видео)
20:32
Американские санкции окончательно разрушат Украину
20:13
Чем члены "банды ГТА" занимались перед смертью
19:52
В огненном ДТП в Карелии погибли четыре человека
19:43
Брэд Питт поссорил Джоли с отцом
19:39
Сотрудника аэропорта ударила молния (видео)
19:35
Трамп нанес сокрушительный удар по экономике Украины
19:22
Огонь оставил улики на трупе под Петербургом
19:18
Детей доставили в больницу после ДТП с КамАЗом
18:57
АСВ займется генпрокуратура
18:36
Изуродованная стюардесса пошла по стопам Памелы Андерсон
18:21
Грузовик смял автобус с детьми под Новороссийском
18:20
Как не ошибиться с выбором жениха
17:41
Росатом стал лидером по качеству выполнения госпрограмм
17:39
Список раненых при взрывах в Абхазии россиян
17:22
Трамп нашел виновного в фиаско с Россией
17:18
Дачник нашел в своем туалете голого спортсмена
16:55
Ушел из жизни 32-летний ведущий ток-шоу
16:51
Мэрилин Мэнсон унизил московских фанатов в Киеве (видео)
16:26
Электромобили назвали убийцами экологии
16:11
WADA поставило России неприемлемые условия
16:02
Беременная любовница Алибасова пригрозила расправой колдунье
15:57
Кумир молодежи погиб после попытки похищения
15:49
Актриса обвинила режиссера Ким Ки Дука в насилии
15:38
Неравнодушные москвичи подожгли магазин вместе с продавцом (видео)
15:36
Собчак в военной форме возмутила порновидом
15:34
Дерево убило ребенка под Псковом
15:34
Володин раскрыл молодежи тайны жизни политика
15:20
Молодая любовница стащила таксу у пенсионера
15:05
Голодный медведь напал на дразнившего его едой туриста
15:04
В России резко упадут цены билетов на самолет
14:59
Увольнение Малахова связали с убийством
14:52
США придумали унизительную роль для Украины
14:47
Песков заинтриговал рыбалкой Путина
14:43
Сын довел Хабенского до слез
14:33
Российских туристов предупредили об опасной жаре в Италии
14:24
Ради украшений мужчина раскопал могилу бабушки
14:09
Володин поделился планами на отпуск
13:52
Анна Седокова рассекретила отца третьего ребенка
13:51
В деле о бойне в Мособлсуде всплыл мэр-бандит
13:50
Девушка-"скунс" с редким заболеванием стала моделью
13:50
ОНФ эффективно борется с незаконными свалками
13:47
Отделения реанимации столичных больниц получат гранты
13:35
Почему растет рейтинг "Единой России"
13:22
Ушлая Собчак оставила Кудрявцеву без работы
13:18
В Москве резко упала стоимость поездки на такси
13:18
Госдума набирает авторитет
13:14
Запад услышал жесткие намеки в мягкой риторике Путина
13:06
В Сети бьются над новой загадкой "Игры престолов"
13:05
Новый штамм сибирской язвы уничтожает все живое
12:42
Саакашвили троллит Порошенко пыльными фотографиями
12:39
Спикер Госдумы призвал законодателей США сдать мандаты
12:33
Путин запустил Нижне-Бурейскую ГЭС
12:28
Якубович помахал кулаками в самолете (видео)
12:26
Первый канал лжет ради славы Малахова
12:21
Москворецкую набережную перекроют на два дня
12:20
На развратный отель подали 300 жалоб
12:12
Володин нашел депутатское счастье
12:11
На Урале военные устроили массовую поножовщину
11:54
Кличко завершил карьеру
11:49
Как постарели звезды "Дома-2"
11:47
Когда начнет богатеть население России
11:39
Найден клад нацистов на миллиарды евро
11:38
Как рухнула кинокарьера президента Трампа
11:22
На Боню напали из-за татуировки
11:05
Убийцу российского чемпиона поймали в Бурятии
10:46
При реставрации ВДНХ нашли ценный барельеф
10:45
Погребняк об охоте Собчак на богатых мужиков и эскорте
10:33
Главные кинопремьеры недели
10:28
Владельцев бензиновых авто лишат отдыха
10:11
Разбитый инсультом Моисеев решил нажиться на чужом горе
09:51
При взрывах боеприпасов в Абхазии погибли россияне
09:46
Список пострадавших при взрыве в Абхазии
09:44
Малахов разберется с наркозависимостью после увольнения с Первого канала
09:39
Путин с рабочим визитом прибыл в Благовещенск
09:35
Десятки детей отравились во время фестиваля на Байкале
09:14
Поклонники молятся о здоровье 89-летней Элины Быстрицкой
09:14
Россия пустила газ для Германии в обход Украины
09:04
В московском метро в час пик случился сбой
08:56
Лайнер Москва – Сеул совершил экстренную посадку
08:52
Почему Любовь Полищук сдала сына в интернат
08:50
В Москве открыли первый городской пункт по ремонту гаджетов
08:47
Мощный взрыв в Абхазии перепугал российских туристов
08:35
Правительство Японии ушло в отставку
08:31
Мама отчитала Маргариту Суханкину из-за детей
08:29
В Приморье пропала группа туристов
08:25
В подъезде московской многоэтажки нашли труп
08:20
Опубликовано видео перестрелки с "бандой ГТА" в Мособлсуде
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Корчевников убит из-за Малахова
Пугачеву втянули в скандал с Малаховым
Первый канал лжет ради славы Малахова
Раскрыта тайна ухода Малахова с Первого канала
Андрей Малахов возглавит телеканал
Ушлая Собчак оставила Кудрявцеву без работы
Шоу-бизнес

Кафельникова сбежала из России после скандала с наркотиками

Алеся Кафельникова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Дочь известного теннисиста после конфликта с отцом хранит молчание в то время, как Евгений Кафельников места себе не находит и пишет обращения к Алесе в Интернете. Девушка выложила в микроблог новую фотографию с живописными видами из иллюминатора, подписав ее: "Угадайте, где я".
прочитано 699 раз

По всей видимости, звездная дочь не выдержала столь назойливого внимания к своей персоне. Девушка злится на отца, который бьет тревогу по поводу ее пагубных пристрастий. Алеся пыталась было откреститься от употребления наркотических веществ, но как тут поверить, когда сам родитель во всеуслышание заявил о том, что чадо сошло с праведного пути. 

ПО ТЕМЕ

Кафельникова показала залитое кровью свадебное платье

Известный блогер о болезни Алеси Кафельниковой

Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Сперва заявление Кафельникова о серьезных проблемах у дочери и его мольбы о помощи в Интернете, затем история с пропажей Алеси, которая несколько дней не выходила на связь с Евгением, потом фотографии девушки в свадебном платье и с кольцом, а теперь загадочный снимок из самолета. И все это произошло за одну неделю. Немудрено, что юная модель не сбежала от такого натиска.

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf)

Ситуацию накаляет и тот факт, что в Сети появились слухи о якобы расставании Алеси с ее возлюбленным, кумиром молодежи, рэпером Фараоном, в народе – Глеб Голубин. Сама модель информацию эту всячески отрицает, но поклонники ведут активную дискуссию по этому поводу. В качестве одной из версий расставания называют тот факт, что Глеб готовится отправиться в большой гастрольный тур по осени, и Алеся, понимая, что молодому артисту сложно будет удержаться от соблазнов, расторгла с ним отношения. Все это пока лишь догадки.

Не в пользу Фараона и Кафельниковой говорит и тот факт, что отец девушки категорически против их отношений. "Первая ракетка мира" уверен, что наркотики и музыка идут неразрывно. Поговаривают, у заботливого отца даже состоялся серьезный разговор с рэпером, в ходе которого Евгений намекнул что не избежать последнему наказания, если обидит или испортит дочь.

Напомним, после того, как теннисист обнародовал семейную проблему, Алеся отказалась общаться с ним. Девушка попросила в социальной сети не напоминать ей о "папане" и заявила, что все это родитель делает от обиды на нее. Хотя сперва заявила журналистам, что речь в сообщении Кафельникова шла не о ней вовсе. 

Автор: Василиса Моргунова4 августа 2017, 08:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как выглядела Алеся Кафельникова до жуткой интоксикации

567

комментарии

Политика

Трамп нанес сокрушительный удар по экономике Украины
В Польше грозятся раскрыть правду о крушении Ту-154
Американские санкции окончательно разрушат Украину
США придумали унизительную роль для Украины

Шоу-бизнес

Кафельникова сбежала из России после скандала с наркотиками
Киркоров приехал на серьезный разговор к Малахову
Малахов двусмысленно высказался о поведении начальства
Евгений Кафельников публично обратился к дочери

Проишествия

Сотрудника аэропорта ударила молния (видео)
Молодая любовница стащила таксу у пенсионера
Неравнодушные москвичи подожгли магазин вместе с продавцом (видео)
Голодный медведь напал на дразнившего его едой туриста

Lifestyle

Актриса обвинила режиссера Ким Ки Дука в насилии
В Сети бьются над новой загадкой "Игры престолов"
Как рухнула кинокарьера президента Трампа
Главные кинопремьеры недели
Шоу-бизнес

Разбитый инсультом Моисеев решил нажиться на чужом горе

Певец придумал, как выбраться из финансовой кабалы

Шоу-бизнес

Погребняк об охоте Собчак на богатых мужиков и эскорте

Красавица рассказала о тяжелой доле знаменитых людей
Шоу-бизнес

Ушлая Собчак оставила Кудрявцеву без работы

Ксюша стала ведущей новой "Фабрики звезд"

Шоу-бизнес

Малахов сбежал из Москвы после скандала с увольнением

Телеведущего заметили в аэропорту Шереметьево

Гороскоп

Что ждет россиян в августе
Андрей Малахов возглавит телеканал
Любовный гороскоп на август
Бизнес-гороскоп на август 2017 года

Фоторепортажи

Дженнифер Энистон отпраздновала 40-летие в одном галстуке
Брэд Питт поссорил Джоли с отцом
Девушка-"скунс" с редким заболеванием стала моделью
Как постарели звезды "Дома-2"

Спорт

WADA поставило России неприемлемые условия
Как из предателя Родченкова на Западе делают героя
Олимпийского чемпиона задержали по делу о педофилии
Кафельников после скандала с дочерью задумал пойти в бомжатник

Регионы

Жуткая давка из-за бесплатной каши попала на видео
Дачник нашел в своем туалете голого спортсмена
Песков заинтриговал рыбалкой Путина
На Урале военные устроили массовую поножовщину
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru