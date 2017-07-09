Юрий Антонов признался в чувствах к известной актрисе
Певец Юрий Антонов, как и многие звезды эстрады, не спешит делиться с поклонниками подробностями личной жизни. Судя по всему, именно поэтому артист долгое время скрывал от прессы, что когда-то был практически влюблен в актрису Наталью Фатееву.
О своих чувствах он рассказал во время записи передачи "Честное слово с Юрием Николаевым". По словам артиста, она даже исполнил песню для девушки, но это ему не помогло. "Я хотел произвести впечатление на Фатееву, тогда она была красавицей изумительной. Она играла с нами в фильме, и мне хотелось продемонстрировать свои возможности", – признался Антонов.
Исполнитель добавил, что до сих пор помнит голубые глава актрисы. "Произвести впечатление у меня получилось, но это не помогло", – отметил он.
Напомним, недавно стало известно, что Антонов собирается покинуть Россию. Он сообщил о проблемах со здоровьем: исполнителю требуется лечение за рубежом.
"У меня нарушение вестибулярного аппарата, немножко меня качает. Я сейчас собрался ехать в одну страну, где обещали что-то такое поправить", – заявил он. Как писали Dni.Ru, именно из-за недомогания Антонов вот уже полтора года не дает концерты.
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