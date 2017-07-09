Юрий Антонов признался в чувствах к известной актрисе

Народный артист России Юрий Антонов рассказал, что был не на шутку увлечен известной актрисой во время съемок фильма "Прежде, чем расстаться". Ему даже удалось произвести впечатление на красавицу, но близкие отношения у них не сложились.

Певец Юрий Антонов, как и многие звезды эстрады, не спешит делиться с поклонниками подробностями личной жизни. Судя по всему, именно поэтому артист долгое время скрывал от прессы, что когда-то был практически влюблен в актрису Наталью Фатееву.

О своих чувствах он рассказал во время записи передачи "Честное слово с Юрием Николаевым". По словам артиста, она даже исполнил песню для девушки, но это ему не помогло. "Я хотел произвести впечатление на Фатееву, тогда она была красавицей изумительной. Она играла с нами в фильме, и мне хотелось продемонстрировать свои возможности", – признался Антонов.

Исполнитель добавил, что до сих пор помнит голубые глава актрисы. "Произвести впечатление у меня получилось, но это не помогло", – отметил он.

Напомним, недавно стало известно, что Антонов собирается покинуть Россию. Он сообщил о проблемах со здоровьем: исполнителю требуется лечение за рубежом.

"У меня нарушение вестибулярного аппарата, немножко меня качает. Я сейчас собрался ехать в одну страну, где обещали что-то такое поправить", – заявил он. Как писали Dni.Ru, именно из-за недомогания Антонов вот уже полтора года не дает концерты.