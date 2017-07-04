Изуродованная Саша Project отдала за свадебное платье миллион

Пострадавшая от рук пластических хирургов певица Саша Project активно готовится к свадьбе. Журналисты выяснили, что белоснежное платье исполнительницы, в котором она пойдет под венец, стоит миллион рублей.

Поклонники Саши от всего сердца радуются за нее. Судя по всему, в ее жизни началась белая полоса. Недавно артистка, прославившаяся благодаря хитам "Мне очень нужен ты", "Говорила мама" и "Белое платье", отсудила миллионы у своего обидчика – пластического хирурга, изуродовавшего ее лицо.

Одержав значимую победу, окрыленная Саша взялась за свою личную жизнь. В октябре прошлого года 31-летняя певица объявила о том, что выходит замуж, а в январе наступившего показала округлившийся живот.

По информации светских СМИ, свадьба артистки состоится на днях. Сначала жених и невеста планировали связать свои судьбы в Израиле, но затем решили остаться в России. Влюбленные решили, что церемония бракосочетания и банкет пройдут в Москве.

Для Саши, у которой куда-то пропал округлившийся живот, сшили на заказ эксклюзивное платье. Как сообщает сайт Life.ru, наряд декорирован итальянским кружевом ручной работы, стеклярусом и жемчугом. А еще ткань буквально усыпана камнями Swarovski, их там около трех тысяч. Роскошный образ невесты дополнит двухметровый шлейф, расшитый кружевом. Репортеры, побывавшие на примерке, выяснили, что за роскошное платье певица отдала миллион рублей.

Возлюбленный Саши позвал ее замуж во время их отдыха в Турции. Парочка сначала жарилась на пляже, а затем отправилась в номер. Там мужчина устроил своей красавице романтический ужин.

"Обслуживание в номер запоздало, и мой жених сказал: "Дорогая, в этом номере есть для тебя сюрприз, который перевернет твою жизнь! Я хочу, чтобы ты нашла свою судьбу сама!" Я заинтригованно начала искать и размышлять, что же это может быть? Зная черный юмор моего любимого мужчины, я думала, что он меня разыгрывает", – призналась ранее в интервью артистка.

После тщательного обыска номера Саша нашла маленькую коробочку в подушках. "Подумала, что там серьги или браслет, но никак не кольцо! Он встал на колено и произнес: "Ты выйдешь за меня?" И я ответила: "Да!" – похвасталась счастливая исполнительница.

