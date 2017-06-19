Меладзе: Я все равно от этого человека избавлюсь

Именитый композитор и продюсер Константин Меладзе объяснил журналистам тонкости своей работы со множеством талантливых артистов. Супруг Веры Брежневой назвал причины, по которым он может уволить человека.

Говорят, любой проект, в котором принимает участие Константин, обречен на успех. За долгие годы работы в шоу-бизнесе продюсер, которого на недавней премии МУЗ-ТВ признали лучшим композитором десятилетия, помог достичь вершин хит-парадов и занять важное место в сердцах людей таким артистам как Валерий Меладзе, Елка, "ВИА Гра", MBAND, Вера Брежнева и многим другим.

Продюсер заверил, что своих подопечных он жесткими контрактами никогда не ограничивал. "До последнего времени я их даже ни с кем не подписывал фактически, – признался Константин. – До тех пор, пока не возникла необходимость – порой требуется защищать интересы своих артистов, нужен формальный акт".

Если одни продюсеры, потеряв интерес к певцу, все равно держат его на коротком поводке из-за не истекшего контракта, то Меладзе отпускает его на все четыре стороны. "Такая штука: если человек перестал мне нравиться, если он разочаровал, я все равно от этого человека избавлюсь. Уволю его и все. Такие вещи я делаю очень быстро, и мне все равно, есть контракт или нет", – заверил композитор.

Иногда Константин, отпустив артиста в свободное плавание, сожалеет, что ошибся, не разглядев в нем чего-то. "Если же человеку со мной некомфортно или есть другие объективные причины, по которым он не может продолжать работать со мной (например, беременность), то удерживать его контрактом тоже бесполезно. У меня такой принцип", – сообщил в авторской колонке для сайта HELLO.RU Меладзе.

Продюсер допускает возможность того, что это старомодный взгляд. "Но я глубоко уверен, что невозможно удерживать человека возле себя с помощью какой-то бумажки", – признался Константин, давший путевку в жизнь нескольким десяткам исполнителей.

Не всем, кто покинул продюсерский центр Меладзе, в дальнейшем везло. "Многие артисты, которые уходили от меня – скажем, из "ВИА Гры" – пытались потом с кем-то работать. Но удивительная штука: когда разрушается единение артиста и продюсера, магия проходит", – поделился своими наблюдениями Константин.

Композитор уверен, что у певца или певицы должен быть продюсер. "Этакий путеводитель, который направляет, помогает, защищает, – перечислил свои функции Меладзе. – Потому что, будучи артистом, у тебя столько забот, что оставаться адекватным крайне сложно. А в этом деле требуется абсолютное благоразумие".