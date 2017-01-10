Звезда "Холостяка" высмеяла подопечных Меладзе и Бузову

В Сети продолжают обсуждать творческий вечер композитора и продюсера Константина Меладзе, который стал финальным аккордом большого трехдневного музыкального фестиваля "Рождество на "Роза Хутор" в Сочи.

В концерте приняли участие самые известные звезды шоу-бизнеса. Зрители увидели всех бывших и нынешних подопечных мужа Веры Брежневой.

Звезде "Холостяка" Яне Аносовой не понравилось, что участницы непотопляемого трио "ВИА Гра" Миша Романова, Эрика Герцег и Анастасия Кожевникова пели не вживую.

После выхода в эфир проекта "Холостяк" Яна стала популярной в Instagram и на волне успеха решила штурмовать музыкальный олимп. Раньше она работала актрисой, но теперь решила стать еще и певицей. Эффектная брюнетка записывает песни в студии и планирует выступать на сцене. У Аносовой, которая ходила в невестах Алексея Воробьева и даже имела краткосрочный роман с ним, есть неплохой голос и слух.

Начинающая артистка опубликовала в микроблоге фрагмент выступления "молодой" "ВИА Гры" и в шутку подпела солисткам. "Как круто петь под фонограмму", – пристыдила Мишу, Эрику и Анастасию Яна.

Видео опубликовано Яна Аносова �� (@y_anosova) Янв 8 2017 в 2:35 PST

Однако ссориться с продюсером коллектива Аносова не собирается, вдруг им еще придется поработать вместе. Поэтому в подписи к видео звезда "Холостяка" не пожалела для него комплиментов.

"Если без шуток, талант Константина Меладзе от Бога! – считает Яна. – Все песни – один большой шедевр! Старые песни, слушать одно удовольствие! #Ностальгия". Похвалила она и Полину Гагарину, выступившую без фонограммы: "@gagara1987 не перестаю восхищаться! Делает всех!❤️👌🏼".

Комментаторы принялись выражать недовольство по поводу того, что очень мало артистов выступают живьем. Подавляющее большинство исполнителей предпочитают просто открывать рот под звучащую фонограмму. По мнению пользователей Сети, очень много звезд на эстраде петь не умеют совсем. Например, лидер хит-парадов Ольга Бузова. Звезду "Дома-2" упомянули как пример отсутствия голоса.

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Дек 30 2016 в 1:03 PST

"Еще Бузова любимица петь под фанеру", – отметила одна из подписчиц Аносовой. "Про нее вообще молчу..)", – оценила шпильку в адрес Ольги, взорвавшей чарты с песней "Под звуки поцелуев", Яна. "Потому что у Бузовой нет голоса)", – констатировал другой комментатор.

�� Видео опубликовано Яна Аносова �� (@y_anosova) Окт 29 2016 в 8:29 PDT