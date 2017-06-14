Пикантное фото 49-летней Джулии Робертс

Джулия Робертс приняла участие в новой фотосессии. Интересно, что 49-летняя актриса снялась в одном пиджаке и колготках.

В Сети появились фотографии с бэкстейджа фотосессии, в которой приняла участие известная актриса Джулия Робертс. Для съемки, которая, как утверждают в открытых источниках, проходила в Малибу, 49-летняя звезда фильма "Красотка" облачилась лишь в черный удлиненный пиджак и колготки.

Теперь интернет-пользователи с большим интересом разглядывают и обсуждают внешность актрисы, которая в свои годы не постеснялась выйти на публику в столь пикантном виде. Ушлый папарацци умудрился сфотографировать Джулию в тот момент, когда она повернулась к нему спиной. А так как фотограф стоял гораздо ниже, то в объектив попали упругие ягодицы немолодой красавицы.

Этот кадр получил особое распространение и наибольшее количество комментариев. Что интересно, зрители оценили филейную часть Робертс весьма положительно. "Ого! Вот это кадр!", "49 а такая красотка!", "Красотка в любом возрасте красотка", "а попка ничего)))", "ну молодец фотограф! классный снимок!", "Джулия хороша. Со всех сторон и ракурсов", – выразили свое восхищение пользователи Сети.

Ранее Джулия Робертс произвела переполох среди поклонников, когдарешилась выйти на красную дорожку в очень коротких шортах. Известная актриса продемонстрировала, что находится в прекрасной форме и может так же эффектно разгуливать в мини по Голливудскому бульвару, как и 27 лет назад, когда на экраны вышел фильм "Красотка" с ней в главной роли.

Говорят, секрет великолепной фигуры Джулии в монодиете, которой та придерживается. К ней относятся гречневая, арбузная, банановая, яблочная, овсяная, кефирная, молочная, капустная и рисовая диеты. Эти системы питания хороши тем, что можно выбрать любимый продукт и есть в неограниченном количестве. Но при этом круг допустимых продуктов ограничивается до минимума.