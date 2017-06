Пикантное фото 49-летней Джулии Робертс

В Сети появились фотографии с бэкстейджа фотосессии, в которой приняла участие известная актриса Джулия Робертс. Для съемки, которая, как утверждают в открытых источниках, проходила в Малибу, 49-летняя звезда фильма "Красотка" облачилась лишь в черный удлиненный пиджак и колготки.

Теперь интернет-пользователи с большим интересом разглядывают и обсуждают внешность актрисы, которая в свои годы не постеснялась выйти на публику в столь пикантном виде. Ушлый папарацци умудрился сфотографировать Джулию в тот момент, когда она повернулась к нему спиной. А так как фотограф стоял гораздо ниже, то в объектив попали упругие ягодицы немолодой красавицы.

Этот кадр получил особое распространение и наибольшее количество комментариев. Что интересно, зрители оценили филейную часть Робертс весьма положительно. "Ого! Вот это кадр!", "49 а такая красотка!", "Красотка в любом возрасте красотка", "а попка ничего)))", "ну молодец фотограф! классный снимок!", "Джулия хороша. Со всех сторон и ракурсов", – выразили свое восхищение пользователи Сети.

Pretty Woman #JuliaRoberts, 49, goes pantless in nothing but a blazer for #photoshoot in #Malibu. #LA #Hollywood #celebrity #film pic.twitter.com/8V5WStUTqo