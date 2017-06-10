Кристиан Костов похвастался доходами после "Евровидения"

Юный исполнитель стал своим среди звезд эстрады. А график его концертов теперь расписан на месяцы вперед.

Кристиан Костов был приглашен в качестве специального гостя на церемонию вручения наград канала МУЗ-ТВ. Правда, его не было числе номинантов, заветная "тарелка" пока ему не досталась. Но юного артиста это обстоятельство не расстроило.

"Я уверен, что еще пройдусь по красной дорожке в качестве призера, – заверил Костов корреспондента Dni.Ru. – Сейчас же для меня гораздо важнее то, что я просто оказался в "Олимпийском" на главной музыкальной премии страны, что артисты общаются со мной на равных. И все это случилось благодаря моему участию в "Евровидении" в мае этого года".

"Конечно, тот приятный факт, что я занял второе место, здорово помогло моей карьере, – похвастался Кристиан. – Сейчас мои концерты "забукированы" (расписаны и подтверждены – Прим. ред.) до конца ноября. Заметно выросли и гонорары. Плюс у меня появилась команда, которая помогает мне записывать песни и делать выступления".

Огорчает лишь певца лишь одно обстоятельство – отсутствие представителя нашей страны на "Еросонге" этого года в Киеве: "Каждый год я смотрел "Евровидение" именно из-за России. Досадно, что не было Юли Самойловой, вообще кого угодно от России. Это несчастье и для Юлии, и для страны, и для конкурса. Хотя обстановка там была такая же, как и в прошлые годы. Я считаю, что ничего не изменилось. Единственное, что обычные люди приняли всех нас из России с распростертыми объятиями"

