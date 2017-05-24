50-летний Гоша Куценко в третий раз станет папой

Светские издания поделились радостной новостью: 50-летний популярный актер Гоша Куценко станет отцом в третий раз. Жена артиста Ирина Скриниченко не скрывает, что беременна.

По слухам, событие произойдет уже летом. Счастливые супруги уже знают пол будущего малыша. Куценко и его супруга рассказали близким, а те передали журналистам, что у Гоши будет долгожданный мальчик.

До этого у артиста рождались дочки. Первую наследницу Полину Гоше родила в 1996 году его бывшая возлюбленная, известная актриса Мария Порошина. Затем Куценко связал себя узами брака с нынешней женой, фотомоделью Ириной Скриниченко. Первый ребенок пары – дочь Евгения – появилась на свет в 2014 году.

Примечательно, что с Порошиной Куценко не был расписан. Он решился сходить в ЗАГС только в 45 лет. И то, до бракосочетания Гоша и его жена Ирина Скриниченко проверяли свои чувства около десяти лет. В 2012 году влюбленные поженились.

Публикация от Gosha Kutsenko (@goshakutsenko) Июн 8 2016 в 5:32 PDT

"Нужно же было как-то официально зарегистрировать наши отношения. Потом, у нас как раз была круглая дата – десятилетие совместной жизни. И еще мое 45-летие в это же время. Я женился раз 20 в кино, а в жизни ни разу. И у меня уже был дикий комплекс неполноценности на этот счет… – признался в интервью Гоша. – Поэтому я и настоял на том, чтобы мы расписались".

Как писали Dni.Ru, Куценко 20 мая отпраздновал свой 50-летний юбилей. К этой круглой дате он предпочитает относиться философски. "В последнее время вместо дел, общения, какого-то движения куда-то я задумываюсь и еду домой. Цифры делают нас реалистами. И ничего с этим не поделаешь! 50… Это натуральное число между 51 и 49. 50 – это я. Московская область и 50 штатов Америки. Я – 50 оттенков серого. И я — сверстник Филиппа Киркорова!" – констатировал Гоша.