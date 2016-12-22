Гоша Куценко объявил о завершении актерской карьеры

Гоша Куценко заявил репортерам, что подумывает о завершении актерской карьеры. Перед празднованием 50-летия известный артист решил полностью изменить свою жизнь.

По мнению Куценко, тяжелая актерская стезя губит людей. В данный момент артист подумывает о том, чтобы самому начать создавать фильмы. Гоша поделился с журналистами своими планами на пресс-показе картины Тимура Бекмамбетова "Елки-5" в Петербурге.

"В чем трудности актерской профессии… Мне в следующем году будет 50 лет, и я бы с удовольствием завязал с ней. Я хочу отказаться от нее, потому что она губит людей", – считает опытный Куценко, в фильмографии которого уже сто с лишним картин.

Однако из мира кино Гоше никуда уже не деться. "Я хочу уйти в режиссуру и не заниматься больше актерством", – цитирует звезду сайт Life.ru. Артист уже успел посидеть в кресле режиссера. 15 декабря он представил на суд зрителей кинофильм "Врач". Правда, дебютная работа Куценко, если верить СМИ, провалилась на "Кинотавре".

Там шапки у елей дрожат на ветру! )))))Всем привет из сказочного леса!) Фото опубликовано Gosha Kutsenko (@goshakutsenko) Дек 14 2016 в 11:54 PST

"Это рассказ о пяти днях из жизни доктора. Нет прямого сюжета, связанного со мной, но это набор историй, которые я видел и слышал. Фильм посвятил всем, кого не удалось спасти, и великому труду врачей, в частности нейрохирургов", – рассказал в недавнем интервью новоиспеченный режиссер. Кстати, Гоша признался, что если бы у него было право разрешить в России эвтаназию, он бы разрешил.

Мои любимые роботы!) Фото опубликовано Gosha Kutsenko (@goshakutsenko) Дек 9 2016 в 2:36 PST

Куценко считает себя трудоголиком. "Работы много. Когда ее нет, не знаю, что делать. Если еду на отдых, то без работы просто спиваюсь", – признался популярный актер.