Уходящий съемочный год закончился для Гоши Куценко свадьбой. Популярный актер поделился фото с церемонии бракосочетания.

Чтобы подписчики зря не поздравляли, Гоша сразу сообщил, что это съемки сериала "Последний мент-2". Это его герой, капитан милиции Алексей Дивов, внезапно очнувшийся после 20-летней комы, пошел под венец.

Сам же Куценко счастливо женат на фотомодели и актрисе Ирине Скриниченко. В июне 2014 года у них родилась дочь Евгения.

Вероятно, у персонажа, которого играет Гоша, личная жизнь складывается не менее удачно. Похоже, Алексей нашел свою даму сердца. Снимок сделан в ЗАГСе. В невесте Дивова глазастые пользователи Сети разглядели возлюбленную кинорежиссера Егора Кончаловского Любовь Толкалину, которая тоже снимается в этом сериале.

"Прощальный кадр #последниймент2 Всем спасибо! :) #русскоекино #сериал", – подписал фото из ЗАГСа Куценко. Одни порадовались за героя Гоши, другие поругали актера, что такой мощный спойлер обнародовал. "Окольцевали таки...", "Эх, раскрыли такую интригу)", – пишут звезде комментаторы.

Пьянству бой, так выпьем же перед боем. Играем вечное лето при нулевой температуре Фото опубликовано Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Окт 20 2016 в 5:58 PDT

Кто-то из подписчиков задумался, что хотел сказать артист словом "прощальный", ведь недавно он заявил репортерам, что подумывает о завершении актерской карьеры. Перед празднованием 50-летия известный артист решил полностью изменить свою жизнь.

Видео опубликовано Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Ноя 16 2016 в 6:01 PST

"В чем трудности актерской профессии… Мне в следующем году будет 50 лет, и я бы с удовольствием завязал с ней. Я хочу отказаться от нее, потому что она губит людей, – считает опытный Куценко, в фильмографии которого уже сто с лишним картин. – Я хочу уйти в режиссуру и не заниматься больше актерством".

А вот так!) Фото опубликовано Gosha Kutsenko (@goshakutsenko) Дек 9 2016 в 4:45 PST

В другом интервью Куценко признался, что является трудоголиком. "Работы много. Когда ее нет, не знаю, что делать. Если еду на отдых, то без работы просто спиваюсь", – посетовал Гоша.

