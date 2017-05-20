Гоша Куценко рассказал о разводе

Российский актер Гоша Куценко в эфире передачи Юлии Меньшовой "Наедине со всеми" рассказал о своем разводе с первой женой – актрисой Марией Порошиной. Куценко подчеркнул, что им удалось сохранить хорошие отношения.

С 2012 года Гоша Куценко живет в браке с моделью Ириной Скриниченко, однако свою первую семью он не забывает – с 1992 по 1997 годы он был связан узами брака с артисткой Марией Порошиной. Само расставание он оправдал влиянием внешних обстоятельств.

"Наше расставание было продиктовано временем, середина 90-х, я не мог ничего с собой поделать. Мы все пали жертвой соблазнов. СССР развалился, не то, что я", – признался Гоша Куценко.

После расставания бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения, и во многом, считает сам Куценко, это заслуга Марии Порошиной. "Она не держала зла на меня. В этом есть что-то магическое, конечно, это благодаря Маше Порошиной, маме четырех детей. Мудрой и умной женщине", – уверен артист.

Отметим, Гоша Куценко 20 мая празднует свой 50-летний юбилей. К этой круглой дате он предпочитает относиться философски.

Публикация от Gosha Kutsenko (@goshakutsenko) Май 15 2017 в 8:11 PDT

"В последнее время вместо дел, общения, какого-то движения куда-то я задумываюсь и еду домой. Цифры делают нас реалистами. И ничего с этим не поделаешь! 50… Это натуральное число между 51 и 49. 50 – это я. Московская область и 50 штатов Америки. Я – 50 оттенков серого. И я — сверстник Филиппа Киркорова!", – приводили Dni.Ru слова артиста.

