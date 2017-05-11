Обвисший живот Копенкиной вызвал оторопь

Бизнесвумен шокировала снимком "без глянца". Но она своей внешности не стесняется.

Бывшая супруга популярного исполнителя Прохора Шаляпина Лариса Копенкина не дает заскучать поклонникам. Она не актриса, не певица, а бизнесвумен. Но, несмотря на непубличный род деятельности, имеет 59 тысяч подписчиков своей страницы в Instagram. И каждый день публикует там фотоотчет о своей жизни.

Сейчас Лариса отдыхает на море. Но горы, вода и буйство природы меркнут перед видами самой Копенкиной. Она не гонится за глянцевым стандартом красоты, а показывает себя такой, какая есть. Без прикрас. Ей 60 (а по некоторым данным и все 62) года. Поэтому глупо в этом возрасте надеяться на идеальную модельную внешность.

Многих это шокирует. "Все мимо пройдут. Кожа-то старая, живот обвисший", "Я знаю что буду такая же, но хоть ума хватит поприличнее себя вести и не выпячивать обвисший живот и старые ноги", "Такие фото не надо выкладывать, постеснялись бы, есть же какие-то рамки", – негодует подписчики.

Но нашлись и те, кто поддерживает Ларису. "Привыкли все липосакцию делать, да подавитесь же своим гневом. Лариса! Естественная красота, тьфу на всех! Умница, красавица", "Перед вами прекрасная женщина,которая пройдя все трудности в жизни, хочет поделиться с нами частичкой позитива, добра, улыбки", "И почему решили за Ларису, что ей нужно убрать живот?"

Публикация от Lara (@larakopenkina) Май 10 2017 в 3:17 PDT

Сама же Лариса к свой фигуре относится с иронией. "Неважно сколько вам лет, в любом возрасте можно позволить себе радоваться, любить и быть счастливой ! От негатива и жизнь пойдет криво, – уверяет она. -Возможно мне и не шааашнадцать. Но это не мешает жить! Я как и все могу влюбиться и голову могу вскружить"