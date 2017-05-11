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Шоу-бизнес

Обвисший живот Копенкиной вызвал оторопь

Лариса Копенкина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Бизнесвумен шокировала снимком "без глянца". Но она своей внешности не стесняется.
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Бывшая супруга популярного исполнителя Прохора Шаляпина  Лариса Копенкина не дает заскучать поклонникам. Она не актриса, не певица, а бизнесвумен. Но, несмотря на непубличный род деятельности, имеет 59 тысяч подписчиков своей страницы в Instagram. И каждый день публикует там фотоотчет о своей жизни.

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Сейчас Лариса отдыхает на море. Но горы, вода и буйство природы меркнут перед видами самой Копенкиной. Она не гонится за глянцевым стандартом красоты, а показывает себя такой, какая есть. Без прикрас. Ей 60 (а по некоторым данным и все 62) года. Поэтому глупо в этом возрасте надеяться на идеальную модельную внешность.

Многих это шокирует.  "Все мимо пройдут. Кожа-то старая, живот обвисший", "Я знаю что буду такая же, но хоть ума хватит поприличнее себя вести и не выпячивать обвисший живот и старые ноги",  "Такие фото не надо выкладывать, постеснялись бы, есть же какие-то рамки", – негодует подписчики.

Но нашлись и те, кто поддерживает Ларису. "Привыкли все липосакцию делать, да подавитесь же своим гневом. Лариса! Естественная красота, тьфу на всех! Умница, красавица", "Перед вами прекрасная женщина,которая пройдя все трудности в жизни, хочет поделиться с нами частичкой позитива, добра, улыбки",  "И почему решили за Ларису, что ей нужно убрать живот?"

Сама же Лариса к свой фигуре относится с иронией. "Неважно сколько вам лет, в любом возрасте можно позволить себе радоваться, любить и быть счастливой ! От негатива и жизнь пойдет криво, – уверяет она. -Возможно мне и не шааашнадцать. Но это не мешает жить! Я как и все могу влюбиться и голову могу вскружить"

Автор: Иван Губкин11 мая 2017, 08:56
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