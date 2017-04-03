Известную российскую модель избили в московском ресторане

Известную российскую модель Анну Лисовскую избили в одном из столичных ресторанов. После того, как манекенщицу осмотрели медики, она обратилась в полицию.

Анна Лисовская сама обратилась за помощью к представителям правопорядка. Инцидент произошел 1 апреля, однако журналисты узнали об этом лишь сейчас. "Я сидела в ресторане с друзьями. Там же находились две девушки, одна из них – высокая блондинка. Я сначала не узнала ее. Потом уже поняла, что она проходила свидетелем по делу Шарыго. В этом месте нет камер", – цитирует Анну Лисовскую Life.ru.

По словам пострадавшей модели, эта высокая блондинка воспользовалась моментом и напала на Анну. В итоге, медики диагностировали у Лисовской сотрясение мозга, ушибы мягких тканей головы, ссадины и кровоподтеки на ноге.

Ранее российская модель заявляла об угрозах со стороны его представителей ее бывшего возлюбленного Александра, сына бизнесмена Шарыго. Об освобождении Шарыго из СИЗО Лисовская узнала в начале января, вернувшись после прохождения лечения в Москву. По словам модели, ей позвонила мама и рассказала о звонках от неизвестных людей. Они предупреждали о том, что Шарыго вышел на свободу, и просили беречь дочь. Лисовская посчитала эти слова угрозой в свой адрес и попросила защитить ее от экс-бойфренда.

Модель и раньше заявляла об угрозах со стороны представителей молодого человека. В мае 2016 года она написала заявление по этому факту в следственный комитет и прокуратуру. По словам Лисовской, Шарыго, находившийся в СИЗО в ожидании суда, писал ей в социальных сетях сообщения с угрозами для нее и ее семьи.

Отметим, Анна и Александр некоторое время находились в романтических отношениях. Модель бросила молодого человека, чем вызвала его гнев. Как выяснилось позже, Анна приняла такое решение на основании того, что Александр принимал наркотики.

