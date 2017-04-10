72-летний певец Юрий Антонов серьезно заболел
Юрий Антонов должен был выступать на традиционном сборном концерте "Шансон года". По словам организаторов, он слег с воспалением легких, но сам композитор заявил, что все не столь критично.
"У меня высокое давление и бронхит", – цитирует его Woman's Day. Музыкант сильно кашляет, у него осип голос. Антонов считает, что его подвела капризная московская погода.
На весну певец не планирует ни концертов в столице, ни гастролей по России. Бронхит – "заболевание длительное и тяжелое", отметил он. Здоровье, тем более в таком почтенном возрасте, важнее всего.
За кумиром нескольких поколений ухаживают только наемные работники. Артист признался: пока болезнь находится в такой стадии, что ничего не помогает.
Напомним, что в декабре 2016 года Антонов пожаловался на засилье одних и тех же лиц на сцене. Как писали Dni.Ru, он выразил желание помочь талантам пробиться и заявить о себе.
"Но я не знаю, как это сделать. Как привнести на эстраду свежую кровь, как подвинуть тех, кто по 40 лет не может собраться с силами и уйти", –отметил музыкант.
Супруг популярной ведущей откровенно рассказал о личной жизни
Политик был ошеломлен услышанной информацией
Следственный комитет России направил запрос на Украину по поводу убийства Вороненкова
Александр Стефанович столкнулся с крутым характером актрисы