72-летний певец Юрий Антонов серьезно заболел

Здоровье народного артиста России, певца и композитора Юрия Антонова подкосила переменчивая погода. Кумир нескольких поколений признался, что за ним ухаживают только наемные работники.

Юрий Антонов должен был выступать на традиционном сборном концерте "Шансон года". По словам организаторов, он слег с воспалением легких, но сам композитор заявил, что все не столь критично.

"У меня высокое давление и бронхит", – цитирует его Woman's Day. Музыкант сильно кашляет, у него осип голос. Антонов считает, что его подвела капризная московская погода.

На весну певец не планирует ни концертов в столице, ни гастролей по России. Бронхит – "заболевание длительное и тяжелое", отметил он. Здоровье, тем более в таком почтенном возрасте, важнее всего.

За кумиром нескольких поколений ухаживают только наемные работники. Артист признался: пока болезнь находится в такой стадии, что ничего не помогает.

Напомним, что в декабре 2016 года Антонов пожаловался на засилье одних и тех же лиц на сцене. Как писали Dni.Ru, он выразил желание помочь талантам пробиться и заявить о себе.

"Но я не знаю, как это сделать. Как привнести на эстраду свежую кровь, как подвинуть тех, кто по 40 лет не может собраться с силами и уйти", –отметил музыкант.