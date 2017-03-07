Малинин застал соперника в постели своей жены

Бузова напугала сообщением Странное высказывание Урганта об Аллегровой Гордон взялась за Шурыгину Пугачева сделала намек Кормухиной Дом-2

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Сергей Соседов: Половина нашего шоу-бизнеса – геи
Кончаловский сообщил о потере Маши
Эрнст запретил Диане Шурыгиной говорить
партнеры
Пятница 10 марта
Лента новостей
13:30
Воры раскидали пятитысячные купюры при побеге
13:29
Назван идеальный месяц для зачатия
13:29
Мажорке Багдасарян вынесли приговор
13:08
Школьник сломал сверстнику нос из-за 220 рублей
12:43
В Стамбуле разбился вертолет с россиянами
12:36
Телеведущий съел человеческий мозг во время передачи
12:33
Упавшая между вагонов пассажирка метро переломала ребра
12:30
Мара Багдасарян избежит тюрьмы за поддельные документы
12:30
Иосиф Кобзон едет в Донбасс
12:15
Мировые лидеры индустрии моды проведут мастер-классы в Москве
12:10
Почему талантливые артисты не находят признания
12:02
Чемпион мира погиб во время тренировки
11:58
Ученые: Писательница Джейн Остин отравилась мышьяком
11:54
Адвокат загорелся на слушании дела о поджоге
11:49
Реабилитированный активист Дадин напросился на арест
11:42
Анастасию Волочкову спасли от пожара в бане
11:36
Сердюкова хотят видеть в руководстве компании "КамАЗ"
11:33
Главные события Москвы с 10 по 16 марта 2017 года
11:23
Захарова рассказала самую популярную шутку МИДа
11:16
В московском метро загорелась проводка
11:15
Правила секса для современной женщины
11:02
Российская модель пропала за границей
10:56
Латвия нашла рецепт "борьбы с Путиным"
10:45
ФИФА выставила Мутко за дверь
10:43
Опубликовано неизвестное видео похорон Сталина
10:31
Порнозвезда бросила мужа-миллионера ради карьеры
10:18
Пенсионер изнасиловал солдата на автобусной остановке
10:13
Дочь Трампа в купальнике нырнула к акулам
09:49
IPhone отправил москвича в реанимацию
09:39
Названы причины появления гипертонии
09:34
Муж-рогоносец зверски избил друга за секс с его женой (видео)
09:30
На юге Москвы три пассажира напали на таксиста
09:19
Марк Цукерберг станет отцом во второй раз
09:14
Дженнифер Лопес продала особняк за $9,9 млн
09:02
Порошенко воткнул Меркель нож в спину
08:44
Шурыгина сняла стресс шопингом в Москве
08:39
Россиян заставят самостоятельно копить на пенсию
08:18
Диск болгарки убил москвича
07:59
На севере Москвы после пожара в выселенном доме нашли тело
23:06
"Ростов" Бердыева устоял перед "Манчестер Юнайтед"
22:00
Летевший в Москву самолет резко сменил курс
21:52
Чудо-девочка рискнула жизнью ради дедушки
21:31
Сфотографирована самая красивая туманность "Млечного Пути"
21:28
Ярош пригрозил украинцам отрубанием голов
21:22
Самую полную в мире женщину прооперировали в Индии
21:04
Путин позвал Меркель в гости
21:03
В Италии мост рухнул на машину с людьми (видео)
20:47
Объявлен состав "Ростова" на матч с "Манчестер Юнайтед"
20:46
У Обамы диагностировали подростковые проблемы
20:34
Госдума усовершенствует налоговую систему
20:24
Джигурда получил гражданство ДНР
20:23
Путин поговорил с главой МИД Германии о Меркель
20:18
Украинцев сделали на шаг ближе к отмене виз
19:59
Полет на Марс грозит раком крови
19:55
В Молдавии устроили скандал из-за поездок чиновников в Россию
19:46
Из-подо льда Москвы-реки спасли двух рыбаков
19:23
Кроссовки научат шпионить за своим владельцем
19:10
Тарасов делает Бузовой и любовнице одинаковые подарки
19:08
В Сети пошутили над жутким смехом Терезы Мэй
18:59
Назван самый мощный в мире телефон
18:55
В банке на севере Москвы устроили стрельбу
18:27
Диана Шурыгина сорвала эфир
18:17
Родственники Трампа нашлись в России
18:15
Певцов пострадал из-за своей любви
18:11
Раскрыта причина алкоголизма
18:00
Выборы в России сделают более прозрачными
17:55
Британцам предлагают оплачивать покупки кольцом
17:52
Болельщики ЦСКА жестоко избили ребенка
17:45
В России изобрели многоразовый презерватив
17:37
Ирина Салтыкова о новом любовнике
17:34
34-летняя бабушка узнала о беременности дочери от чиновников
17:30
У сотрудника ФСБ украли спецпропуск и ключи от работы
17:25
Вор забил пенсионерку поленом в ее же доме
17:22
Эксперты оценили рост рейтинга доверия Госдумы
17:20
Стивен Сигал отказался жить в России
17:01
В Киеве назвали сроки экономического краха Украины
16:59
Москвичка раздумала сажать в тюрьму плохого любовника
16:58
На месте пожара в Москве найдено тело мужчины
16:48
Единороссы определились с партийными праймериз
16:47
5 необычных рецептов постных блюд
16:38
Юрий Аксюта лишился правой руки после скандала на "Минуте славы"
16:38
Мастера и Маргариту отправили в психушку
16:28
Погода в Москве поставила температурный рекорд
16:27
Кидман объяснила свои "жуткие" аплодисменты на "Оскаре"
16:22
Россияне пьют опасную воду из-под крана
16:17
Растет рейтинг доверия россиян к Госдуме
16:16
Копенкина легла под нож из-за критики
16:15
Аллегрова попросила прощения за свои слова
16:14
Школьница зарезала дедушку на праздновании 8 Марта
16:08
Россию ждет новое нашествие мигрантов
15:56
Разоблачение мифов о Большом взрыве и "темной энергии"
15:54
Чем опасны пятиэтажки "под снос"
15:46
Путин провел чистку генеральских рядов
15:40
Как вдвое улучшить память
15:03
Водонаева решила рассказать сыну о сексе
14:59
В Подмосковье уволили учительницу из-за откровенных фото
14:57
Ученые: Красавцы вынуждают девушек есть салат
14:52
Значение имени Алла
14:42
Насильник Шурыгиной сделал заявление из тюрьмы
14:31
Сэмюэл Джексон пожаловался на засилье чернокожих в Голливуде
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Познер объяснил критику инвалида на "Минуте славы"
В России вскоре отменят выплаты пенсий
Пьеха о скандале на "Минуте славы"
Разочаровавшиеся в Европе россияне массово возвращаются домой
Выплюнувшую шампанское Поргину наказали за Караченцова
Малахов о свадьбе Шурыгиной и Семенова
Шоу-бизнес

Малинин застал соперника в постели своей жены

Александр Малинин. Фото: GLOBAL LOOK press/Nadezhda Lebedeva
Певец выяснил, кто согревает его супругу, когда он уезжает на гастроли. Но лишь порадовался своему открытию.
прочитано 39292 раза

Александр Малинин поделился с подписчиками своей страницы в социальной сети любопытным снимком. На его супружеском ложе разлегся огромный черно-белый кот. "Застал на месте преступления. Так вот кто спит с моей женой, когда я на гастролях!!!" – подписал фото певец.

"Такого соперника надо безжалостно... заласкать", "Какой красавчик! Так и хочется потискать!" – умиляются поклонники. 

Они, кстати, знают, что в разное время у Александра жили неуклюжий американский стаффордширский терьер Адольф, кавказская овчарка Лиза и йоркширские терьеры Фрасуаза, или попросту Фрося, и Джулия (Жужа). Причем Фрося порой сопровождала певца на светская приемах, неизменно поражая бомонд умением пить воду из стакана и аккуратно есть из тарелки заморские лакомства. Если кто-то из животных певца умирал, то поклонники переживали не меньше хозяев.

"Время от времени друзья пытаются подарить мне еще и лошадь, но я отбрыкиваюсь", – признался как-то Александр. И когда ему заниматься лошадью, если с начала марта до конца апреля в гастрольном графике Малинина – 26 городов, в которых ждут певца. 

Автор: Иван Губкин7 марта 2017, 16:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ваенга заставила Малинина ждать в гримерке

567

комментарии

Политика

Путин позвал Меркель в гости
Трамп послал сектанта в Россию за пельменями
Выборы в России сделают более прозрачными
Почему Трамп не оправдал надежды россиян

Шоу-бизнес

Дайнеко рассказала о разрыве с мужем
Лолите трудно петь после пластической операции
Голубкина о зависти и исступлении Гурченко
Шурыгина сцепилась со своей соперницей

Проишествия

Глава российского банка попался на миллиардной афере
В Китае расхитители древних гробниц умерли от ядовитых паров
Падение огненного шара на Японию попало на видео
Бывшую жену Ликсутова обворовали на 22,8 миллиона рублей

Lifestyle

Иосиф Кобзон едет в Донбасс
Ученые: Писательница Джейн Остин отравилась мышьяком
Главные события Москвы с 10 по 16 марта 2017 года
Певцов пострадал из-за своей любви
Шоу-бизнес

Тарасов делает Бузовой и любовнице одинаковые подарки

Футболист изменяет женщинам, но не себе
Шоу-бизнес

Бузова напугала своим сообщением

Поклонники с тревогой отнеслись к посту ведущей "Дома-2"
Шоу-бизнес

Сурганова о раке: Я дотянула до последнего

Популярная певица дала откровенное интервью Татьяне Устиновой
Авто

Мара Багдасарян избежит тюрьмы за поддельные документы

В московском суде рассматривают дело скандально известной гонщицы

Гороскоп

Больному Диме Билану дали год
Астрологический прогноз с 6 по 12 марта 2017 года
Как выбрать лучшую жену по гороскопу
Как Крыса помогла Тимошенко

Фоторепортажи

Барби сделала из людей кукол
Валентин Юдашкин изуродовал Валерию
Навка и Собчак похвастались подарками на 8 Марта
Сати Казанова призналась в любви Родиону Газманову

Спорт

Чемпион мира погиб во время тренировки
ФИФА выставила Мутко за дверь
"Ростов" Бердыева устоял перед "Манчестер Юнайтед"
Американец унизил Малкина в драке (видео)

Регионы

Чудо-девочка рискнула жизнью ради дедушки
Дети разрисовали и выбросили с балкона 60 тысяч рублей
Названы самые грязные регионы России
В Красноярске пьяная девушка бросалась на машины (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru