Малинин застал соперника в постели своей жены
Александр Малинин поделился с подписчиками своей страницы в социальной сети любопытным снимком. На его супружеском ложе разлегся огромный черно-белый кот. "Застал на месте преступления. Так вот кто спит с моей женой, когда я на гастролях!!!" – подписал фото певец.
"Такого соперника надо безжалостно... заласкать", "Какой красавчик! Так и хочется потискать!" – умиляются поклонники.
Они, кстати, знают, что в разное время у Александра жили неуклюжий американский стаффордширский терьер Адольф, кавказская овчарка Лиза и йоркширские терьеры Фрасуаза, или попросту Фрося, и Джулия (Жужа). Причем Фрося порой сопровождала певца на светская приемах, неизменно поражая бомонд умением пить воду из стакана и аккуратно есть из тарелки заморские лакомства. Если кто-то из животных певца умирал, то поклонники переживали не меньше хозяев.
"Время от времени друзья пытаются подарить мне еще и лошадь, но я отбрыкиваюсь", – признался как-то Александр. И когда ему заниматься лошадью, если с начала марта до конца апреля в гастрольном графике Малинина – 26 городов, в которых ждут певца.
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