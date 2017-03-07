Малинин застал соперника в постели своей жены

Певец выяснил, кто согревает его супругу, когда он уезжает на гастроли. Но лишь порадовался своему открытию.

Александр Малинин поделился с подписчиками своей страницы в социальной сети любопытным снимком. На его супружеском ложе разлегся огромный черно-белый кот. "Застал на месте преступления. Так вот кто спит с моей женой, когда я на гастролях!!!" – подписал фото певец.

Публикация от Александр Малинин (@alexandr_malinin) Мар 7 2017 в 3:44 PST

"Такого соперника надо безжалостно... заласкать", "Какой красавчик! Так и хочется потискать!" – умиляются поклонники.

Публикация от Александр Малинин (@alexandr_malinin) Ноя 13 2016 в 1:40 PST

Они, кстати, знают, что в разное время у Александра жили неуклюжий американский стаффордширский терьер Адольф, кавказская овчарка Лиза и йоркширские терьеры Фрасуаза, или попросту Фрося, и Джулия (Жужа). Причем Фрося порой сопровождала певца на светская приемах, неизменно поражая бомонд умением пить воду из стакана и аккуратно есть из тарелки заморские лакомства. Если кто-то из животных певца умирал, то поклонники переживали не меньше хозяев.

Публикация от Александр Малинин (@alexandr_malinin) Сен 9 2016 в 11:06 PDT

"Время от времени друзья пытаются подарить мне еще и лошадь, но я отбрыкиваюсь", – признался как-то Александр. И когда ему заниматься лошадью, если с начала марта до конца апреля в гастрольном графике Малинина – 26 городов, в которых ждут певца.