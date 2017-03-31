Татьяна Васильева напугала жутким видом

Поклонники удивляются произошедшим с актрисой переменам. Но любят они ее в любом образе.

Татьяна Васильева – актриса мирового уровня. Она умеет так здорово перевоплощать и преображаться, что накинет платочек, чуть макияж изменит – и уже другое лицо! На странице в социальной сети сети Instagram она опубликовала снимок, на котором сложно признать ту красивую и эффектную женщину, которую все знают.

"Глаза умной, познавшей жизнь женщины", "Красавица – ни дать, ни взять", "Красота -ляпота", – слагают панегирики любимой актрисе одни поклонники.

Впрочем, нашлись и такие, кого образ Васильевой в платке сильно напугал. "Я даже перекрестилась", "Кошмар какой-то!", "Испугала", "Зачем такое?", "Жуть", – пишут иные пользователи в комментариях. К такому они точно не были готовы!

Публикация от ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА (@actress_vasilyeva) Мар 30 2017 в 2:20 PDT

Надо заметить, что Татьяна Васильева любит эпатировать. В 59 лет она решилась на серьезный эксперимент с внешностью и сама себя постригла наголо машинкой. Как признавалась тогда актриса, это был сильный эмоциональный всплеск: "Знакомые пришли в восторг от такой перемены в моей внешности. Почему я это сделала? У меня было состояние безысходности, надеюсь, что мой порыв поможет справиться с ним".

Во многом благодаря этим переменам Васильева уже более тридцати лет остается одной из самых запоминающихся и ярких актрис. Она интересна и на сцене, и на экране. Кажется, что ей подвластны любые роли и образы.