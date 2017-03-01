Что известно о любовнике Игоря Чапурина

В мире шоу-бизнеса темой дня стали личные фотографии известного дизайнера Игоря Чапурина со своим возлюбленным, неким Эдуардом Багратиони. Dni.Ru попытались выяснить подробности скандального романа.

"Я знаю, что Эдуард Багратиони занимается антиквариатом, – рассказал известный PR-специалист Иван Ирбис. – До Игоря у него были отношения с молодым человеком из Берлина, но почему они расстались, я не знаю".

Собеседник Dni.Ru уверен – Чапурин совсем не хотел прославиться благодаря скандалу или косвенно прорекламировать таким образом свою новую коллекцию. "Скорее всего, они сами решили поделиться своим счастьем в соцсетях, – прокомментировал специалист. – Ну, а даже если нет, думаю, ничего страшного не произошло. Надеюсь, у нас в обществе люди понимающие. Я сам не знаю Игоря лично, но с удовольствием ношу его вещи. И теперь, зная, что у него есть такой прекрасный возлюбленный, пойду и куплю еще что-нибудь".

Фото дня: Игорь Чапурин поцеловался со своим другом в бассейне Летом прошлого года 48-летний дизайнер Игорь Чапури… https://t.co/2QJrYEZkDQ — LiveNews (@livenews_ru) 1 марта 2017 г.

Ранее в Сети появилось фотография Чапурина в объятиях бойфренда. На снимке запечатлено, как раздетые мужчины нежничают в бассейне. По словам Эдуарда, интимный снимок украл у него поклонник, который долгое время его преследует. Некий Алан Каримов якобы добивался внимания галериста, но все оказалось безуспешно. В итоге молодой человек взломал почтовый ящик Багратиони и похитил личные фото.

Публикация от Eduard Bagrationi (@eduard_bagrationi) Апр 23 2016 в 10:41 PDT

Дизайнер Игорь Чапурин работал над костюмами конкурса "Мисс Россия-95", разрабатывал стиль для рулевого "МузОбоза" Ивана Демидова, ведущей телешоу "Пальчики оближешь" Татьяны Лазаревой и народной артистки России Аллы Демидовой. Был дважды удостоен премии "Золотой манекен" (в 1999 и 2003 годах).