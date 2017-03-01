Любовника Чапурина рассекретили

Вездесущие репортеры рассекретили любовника известного дизайнера Игоря Чапурина. В Сети появилось фото его страстного поцелуя с красавцем-брюнетом Эдуардом Багратиони.

На снимке запечатлено, как раздетые мужчины нежничают в бассейне. По информации СМИ, избранником 48-летнего Чапурина стал 39-летний галерист Эдуард Багратиони – известная персона в светских кругах.

Влюбленные вместе работали над экспозицией кубинской живописи из личной коллекции Чапурина, презентация которой состоялась летом прошлого года в Москве.

Как сообщает сайт Life.ru, модельер и галерист недавно отдыхали у океана. Там, в райском уголке, они и сделали романтическое фото на память.

По словам светских сплетников, Игорь просто светится от счастья. Поговаривают, что благодаря счастливой личной жизни дизайнер необычайно вдохновлен и готов к новым подвигам ради искусства.

Фото дня: Игорь Чапурин поцеловался со своим другом в бассейне Летом прошлого года 48-летний дизайнер Игорь Чапури… https://t.co/2QJrYEZkDQ — LiveNews (@livenews_ru) 1 марта 2017 г.

По информации из открытых источников, Чапурин получил известность работой над гардеробами первых леди России — Людмилы Путиной и Светланы Медведевой. Окончил Витебский технологический техникум по специальности "конструктор женской одежды". Карьеру дизайнера Игорь начал в 1992 году, выиграв на конкурсе молодых модельеров компании Nina Ricci, где он представлял Россию. Спустя три года презентовал свою первую авторскую коллекцию haute couture.

В дальнейшем Чапурин работал над костюмами конкурса "Мисс Россия-95", разрабатывал стиль для рулевого "МузОбоза" Ивана Демидова, ведущей телешоу "Пальчики оближешь" Татьяны Лазаревой и народной артистки России Аллы Демидовой. Дважды удостоен премии "Золотой манекен" (в 1999 и 2003 годах).