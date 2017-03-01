Любовника Чапурина рассекретили

Канделаки о Шаповалове: Такое состояние убивает Боня изменила внешность Дети Анисиной сделали выбор Дане Борисовой утерли нос Дом-2

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Ради кого Гузеева оставила мужа
Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова
Мама Фриске сильно похорошела
партнеры
Пятница 3 марта
Лента новостей
13:08
В центре Москвы подрались 15 человек
13:01
Более сотни операций "превратили" американца в инопланетянина
12:59
Украина разучилась красть российский газ
12:55
Хабаровчанин спас застрявшую в банке собаку (видео)
12:29
Родившая 69 детей женщина умерла в 40 лет
12:29
В Москве будут судить 10 лет насиловавшего детей массажиста
12:23
Сара Джессика Паркер пошутила о российском после
12:04
Турист из Индии скончался в московской гостинице
11:56
Украина вошла в список самых несчастных стран
11:48
Ужасы ЖКХ в Хабаровском крае
11:48
Почему распалась группа Вячеслава Бутусова
11:46
Грабитель открыл стрельбу в букмекерской конторе на востоке Москвы
11:43
WADA и МОК сцепились из-за России
11:42
В детском саду Москвы мамочки подрались из-за мужчины
11:36
Престарелые модели вышли на подиум
11:20
Выигравшая лотерею британка шокировала тратами
11:14
Москвичи 8 Марта смогут парковаться бесплатно
10:58
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
10:57
Запад выпроваживает Поветкина на пенсию
10:39
Лондон перегнул палку в вопросе Крыма
10:34
Больного мальчика высадили из скорой по пути в больницу
10:33
Мать Олега Дерипаски доставлена в больницу с сильными болями
10:28
Под рухнувшим тоннелем в Москве нашли тело второго погибшего
10:17
В Благовещенске зверски убили семью бизнесмена
10:01
В Сети высмеяли приехавшего на работу верхом главу американского МВД
09:55
В парке 850-летия Москвы обнаружено тело мужчины
09:41
Российские ученые готовят революцию в борьбе с раком
09:29
Пропавший в море россиянин сутки держался за буй и выжил
09:28
Ревнивый любовник жестоко расправился с москвичкой в лифте
09:00
Отказавшаяся от любимого Васильева не жалеет себя
08:59
США нанесли неожиданный удар по Порошенко
08:50
Главные события Москвы с 3 по 9 марта 2017 года
08:43
В России лопнул банк из топ-50
08:31
Россия предъявила Лукашенко новые претензии
08:23
Канделаки о Шаповалове: Такое состояние убивает
08:23
Сын Рогозина попросил Шойгу об увольнении
07:55
В ДТП на востоке Москвы пострадали три человека
23:01
Терехин распек Казаченко из-за Гордон
21:58
Российские футболистки посмеялись над Кокориным
21:43
Москвичей предупредили о сильном тумане
21:33
Парубий показал японцам свои трусы
21:28
Многодетная мать посмеялась над Водяновой и Лопес
20:45
Совет ЕС одобрил отмену виз для Украины
20:34
Госдума поддержит законами расселение хрущевок
20:26
Неизвестные рассылают детям SMS с призывом включить газ
20:18
Янукович передумал разводиться
19:54
Спасут ли Порошенко звонки Путину
19:43
Как Крыса помогла Тимошенко
19:23
30-летие Самбурской закончилось выносом гроба
19:22
Шурыгина готовит "бомбу" для россиян
19:19
В итальянских Альпах лавиной накрыло 20 лыжников
18:53
Украине осталось 40 дней до "конца света"
18:49
Роналду грубо нарушил ПДД по примеру Кокорина (видео)
18:47
На создателя "групп смерти" завели новое дело
18:33
Пенсионера похоронили заживо ради онлайн-трансляции (видео)
18:22
Четверть российского шоколада оказалась не шоколадом
18:19
Как изменились звезды сериала "Счастливы вместе"
17:59
Захарова отчитала Болгарию за осквернение "Алеши"
17:51
Шойгу доложил Путину о захвате Пальмиры
17:40
У жены Караченцова сдали нервы из-за "пьяного" ДТП
17:35
"Дом-2" терпит бедствие
17:32
Звезда "Холостяка" пришла в суд ради Захарченко
17:29
Савченко оконфузилась в прямом эфире (видео)
17:24
Порошенко объявил траур после гибели шахтеров под Львовом
17:13
Как живет Сердюков после расставания с Васильевой
17:03
Найдена связь между метаболизмом и процессом старения
17:02
В Египте сообщили о поимке россиянина с бомбой в аэропорту
16:59
Людям с большими зрачками охотнее отдают деньги
16:46
Порошенко отправил в Испанию самолеты с деньгами
16:43
Кличко паркует автомобили с толкача (видео)
16:40
Литвинова оправдалась после скандала с ребенком
16:36
Мажорка Багдасарян потребовала особого отношения в суде
16:17
Кривомордый пес из приюта влюбил в себя пользователей Сети
16:07
Как работа депутатов повышает рейтинг "ЕР"
16:01
Бывший муж ответил на слезное письмо Кати Гордон
15:53
Певец Влад Топалов подал на развод
15:47
Мордобой с участием Кличко сорвал заседание
15:44
Путин заночует в тайге
15:34
Российская молодежь переживает эпидемию одиночества
15:33
У миллиардера Захарченко родился третий ребенок
15:28
На востоке Москвы автомобиль рухнул с моста
15:03
Мужчина убил дочь из-за конфликта с женой
14:58
Инспекторов обяжут иначе реагировать на взятки
14:56
Сын Валерии вышел в свет с Аделиной Сотниковой
14:55
Камбербэтч исполнил песню Бейонсе
14:53
Мединского попросили разобраться с задержками зарплаты
14:46
Порошенко оборвал Путину телефон под присмотром Меркель
14:44
За рождение первенца хотят ввести новые выплаты
14:43
О проколах в протоколах
14:39
Кончаловский рассекретил роман с Андрейченко
14:27
Ирада Зейналова спела в Донбассе о мире (видео)
14:16
В Москве прогремела первая весенняя гроза
14:13
Значение имени Юлия
14:10
Украина исчезнет с карты мира через два месяца
14:08
Как выбрать идеальное пальто
14:08
Москвичка в шоке от плохого секса с незнакомцем
14:05
Кончаловский рассказал о жалобах Толкалиной
14:05
"Гонщик" Кокорин объяснил выезд на встречку
14:03
Лолита задумалась о суррогатном материнстве
14:02
"Смешарики" покорят Голливуд
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сергей Соседов: Половина нашего шоу-бизнеса – геи
Жена Караченцова выпила перед аварией
На что живет Михаил Горбачев
Жажда славы изнасилованной Дианы Шурыгиной
Мажорка Багдасарян потребовала особого отношения в суде
Что грозит жене Караченцова за "пьяную" аварию
Шоу-бизнес

Любовника Чапурина рассекретили

Игорь Чапурин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Вездесущие репортеры рассекретили любовника известного дизайнера Игоря Чапурина. В Сети появилось фото его страстного поцелуя с красавцем-брюнетом Эдуардом Багратиони.

Продолжение: Любовный гей-треугольник Игоря Чапурина
прочитано 10549 раз

На снимке запечатлено, как раздетые мужчины нежничают в бассейне. По информации СМИ, избранником 48-летнего Чапурина стал 39-летний галерист Эдуард Багратиони – известная персона в светских кругах.

ПО ТЕМЕ

Гей-признание Роналду стало сенсацией

Кончита Вурст рассекретила своего мужа

 Однополая любовь

Сюжеты Однополая любовь

Влюбленные вместе работали над экспозицией кубинской живописи из личной коллекции Чапурина, презентация которой состоялась летом прошлого года в Москве.

Как сообщает сайт Life.ru, модельер и галерист недавно отдыхали у океана. Там, в райском уголке, они и сделали романтическое фото на память.

По словам светских сплетников, Игорь просто светится от счастья. Поговаривают, что благодаря счастливой личной жизни дизайнер необычайно вдохновлен и готов к новым подвигам ради искусства.

По информации из открытых источников, Чапурин получил известность работой над гардеробами первых леди России — Людмилы Путиной и Светланы Медведевой. Окончил Витебский технологический техникум по специальности "конструктор женской одежды". Карьеру дизайнера Игорь начал в 1992 году, выиграв на конкурсе молодых модельеров компании Nina Ricci, где он представлял Россию. Спустя три года презентовал свою первую авторскую коллекцию haute couture.

В дальнейшем Чапурин работал над костюмами конкурса "Мисс Россия-95", разрабатывал стиль для рулевого "МузОбоза" Ивана Демидова, ведущей телешоу "Пальчики оближешь" Татьяны Лазаревой и народной артистки России Аллы Демидовой. Дважды удостоен премии "Золотой манекен" (в 1999 и 2003 годах).

Автор: Елена Алешина1 марта 2017, 15:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Утяшева в прозрачном платье оценила самых стильных мужчин

567

комментарии

Политика

Лондон перегнул палку в вопросе Крыма
Спасут ли Порошенко звонки Путину
Захарова отчитала Болгарию за осквернение "Алеши"
Савченко оконфузилась в прямом эфире (видео)

Шоу-бизнес

Психолог посоветовал Чапурину перестать стыдиться себя
Садальский припомнил Ширвиндту его терзания
Как спасти "Дом-2" от закрытия
Восьмилетняя звезда "Минуты славы" отказалась сниматься с Литвиновой

Проишествия

Москвичка заплатила за снятие порчи яйцом 1,5 млн рублей
Олланд потерял дар речи из-за выстрела снайпера
Кличко подняли на смех из-за "уставшего" моста в центре Киева
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу

Lifestyle

Почему распалась группа Вячеслава Бутусова
Главные события Москвы с 3 по 9 марта 2017 года
Как изменились звезды сериала "Счастливы вместе"
Камбербэтч исполнил песню Бейонсе
Шоу-бизнес

Сергей Соседов: Половина нашего шоу-бизнеса – геи

Известный критик поддержал модельера Игоря Чапурина после скандала
Шоу-бизнес

Канделаки о Шаповалове: Такое состояние убивает

Некогда популярная телеведущая высказалась о своем самом провальном интервью
Шоу-бизнес

Беременная Седокова: Я все профукала

Популярная певица призналась в банкротстве
Шоу-бизнес

Дети Анисиной и Джигурды сделали выбор

Фигуристка сообщила о дальнейшей судьбе наследников

Гороскоп

Как Крыса помогла Тимошенко
Жажда славы изнасилованной Дианы Шурыгиной
Любовный гороскоп на март 2017 года
Максаковой придется бежать c Украины

Фоторепортажи

Престарелые модели вышли на подиум
Многодетная мать посмеялась над Водяновой и Лопес
Максим Матвеев пришел к Германике один и с цветами
Российские звезды поддержали дочь Кадырова

Спорт

Российские футболистки посмеялись над Кокориным
WADA зовет новых стукачей для борьбы с допингом
Российский биатлонист решил выступать за Корею
Француз забил самый курьезный гол года (видео)

Регионы

Путин заночует в тайге
Мужчина убил дочь из-за конфликта с женой
Жестокое убийство ребенка в Пензе попало на видео
Параолимпиец спустился по трапу самолета на руках (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru