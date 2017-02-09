После развода Буланова показала фото с другим мужчиной

Татьяна Буланова, недавно оформившая развод с Владиславом Радимовым, выложила фотографию, на которой запечатлена с другим мужчиной. Поклонники буквально не узнали на снимке светящуюся от радости певицу.

Татьяна Буланова частенько публикует на своей официальной страничке в социальной сети Instagram старые, а подчас и раритетные фотографии. Так случилось и на этот раз. Популярная исполнительница порадовала поклонников снимком, на котором заснята с артистом Виктором Янишевским.

"Гастроли 1994-й. Ялта. С Виктором Янишевским))" – коротко подписала фото Татьяна Буланова, запечатленная на снимке загорелой, без грамма косметики, но с первоклассным загаром.

Многочисленные поклонники даже не узнали популярную исполнительницу. "Танечка, какая вы на фото необычная! Вам так хорошо без макияжа – прям молодая совсем! Не узнала вначале))))", "Не узнала, очень по бомашнему", " не узнать))", "Не узнать", "Вы выглядите иначе без макияжа", "Танечка, не узнать!🌹🌹🌹" – написали некоторые фанаты.

Большинство же подписчиков с воодушевлением восприняли свежую публикацию Булановой. "прям вся горящая от счастья!!! Улыбка до ушей прям!!!!!!!!!!!!!!;)))) счастливая счастливая Таня!!!:)", "Загорелая! Юная! Такая милая всем нам)", "Очень милые! ❤❤❤", "Боже! Какая милота! Такая настоящая", "Танюша, Вы такая милая, когда не накрашенная, ну правда! 😘" – заявили тронутые поклонники.

Интересно, что снимок прокомментировала и юмористка Елена Воробей. Она написала: "О, ТАНЕЧКА, ПЕРЕДАЙ ОГРОМНЫЙ ПРИВЕТ ВИТЕ!!!!!!! Я ЕГО ЛЕТ ДЕСЯТЬ ТОЧНО НЕ ВИДЕЛА)))"

К слову, ранее Татьяна Буланова в своем аккаунте выкладывала другой старый снимок, на котором была как раз запечатлена Елена Воробей. А еще на фотографии отметились сама Буланова и певец профессор Лебединский. "1997-й год. Рождественские встречи)" – подписала кадр певица. Фанаты, оценившие снимок, заявили, что Татьяна совсем не изменилась с тех пор.