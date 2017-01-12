Буланова и Радимов воссоединились

Татьяна Буланова и Владислав Радимов воссоединились. Бывших супругов приметили на хоккейном матче.

Певица Татьяна Буланова и тренер "Зенита-2" Владислав Радимов вместе посетили хоккейный матч СКА — "Авангард". В распоряжении Life.ru оказались кадры, на которых они всей семьей сидят на трибунах Ледового дворца. Однако ли значит ли это, что бывшие супруги преодолели разногласия и снова стали жить вместе, пока неизвестно.

Напомним, 1 декабря Татьяна Буланова объявила о разрыве с Владиславом Радимовым. Популярная певица опубликовала сообщение в Instagram, в котором поблагодарила своего бывшего за 11 лет совместной жизни.

"Обидно, когда семьи рушатся, но бывает так, что расстаться лучше, чем мучить друг друга. У нас пропала гармония, которая была... Развод у нас – это следствие наших внутренних моментов..." – объяснила в интервью певица.

Интересно, что еще в октябре 2016 года СМИ распространили слухи о возможном разводе Булановой и Радимова. Тогда артистка сама невольно спровоцировала шумиху, опубликовав грустное сообщение в Instagram. "Не знаю, что противнее – предательство близкого, как мне казалось, человека или подруги (как мне казалось). Наверно, предательство близкого больнее и страшнее", – написала Татьяна под фото с мужем.

За несколько дней до скандала певица тоже обмолвилась о ссоре. "Вот теперь я точно знаю, чем отличается мужчина от м***ка! Мужчина решает проблемы, а му**к их создает..." – оставила интригующее сообщение в микроблоге Буланова. Акулы пера предположили, что это был момент, когда артистка узнала об измене благоверного, а последняя запись была сделана под утро, когда закончилось выяснение отношений.

Однако позднее Радимов сообщил в соцсетях, что в их семье царит мир, и даже устроил жене романтический ужин, приуроченный к 11-летию со дня свадьбы.