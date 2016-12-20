Ухажер Булановой: Я послал Радимова по известному адресу

Певец Саша Попов считает бывшего мужа возлюбленной сексуально озабоченным. И готов драться за свою женщину.

Многие поклонники Татьяны Булановой считают, что в ее разводе виноват певец Саша Попов. А он, в свою очередь, уверяет, что готов ради своей любви на все. "Я обычный парень, который прошел огонь, воду и медные трубы. Надо драться – буду драться, нужно вагоны разгружать – пойду! Я работы не боюсь, трудностей и угроз тоже. Если Татьяне понадобится помощь, я для нее все сделаю, и даже больше", – уверяет Попов.

Со вторым тренером молодежной команды "Зенит" Владиславом Радимовым – бывшим мужем Булановой – Попов знаком, хотя и не коротко. "Когда вышла наша с Таней дуэтная песня "Вбил себе в голову", мы встречались один раз в ресторане. Пожали друг другу руки и разошлись. А потом, когда вышел первый эфир на федеральном канале с "подругой Влада", у нас с ним был не слишком приятный разговор по телефону – на тему взаимоотношений с Татьяной. Он закончился тем, что мы послали друг друга по одному известному адресу", – рассказал Саша.

Однако изменял ли Радимов Булановой, Саша точно не знает. "Утверждать не могу: свечку, как говорится, не держал. Но хочу сказать одно: все спортсмены, проводники и пилоты – самые сексуально озабоченные люди. Тестостерон у них зашкаливает – им нужно куда-то девать энергию. Это не пустые слова: многие ученые говорят об этом. Секс у них, как еда – три раза в день, а то и больше", – цитирует Попова портал Sobesednik.ru.

Фото опубликовано Влад Радимов (@radimov02) Окт 18 2016 в 11:56 PDT

Напомним, в октябре 2016 года СМИ распространили слухи о возможном разводе Булановой и Радимова. Тогда артистка сама невольно спровоцировала шумиху, опубликовав грустное сообщение в Instagram. "Не знаю, что противнее – предательство близкого, как мне казалось, человека или подруги (как мне казалось). Наверно, предательство близкого больнее и страшнее", – написала Татьяна под фото с мужем. А в начале декабря пара официально оформила развод.

Больше всего артистка переживает за их с Радимовым сына – девятилетнего Никиту. Пока Татьяна не обсуждала эту ситуацию с мальчиком – бережет его чувства. "Понимаю, что все это его как-то коснется. Удалила пост о разводе на своей странице в сетях, чтобы не было всяких недоброжелательных комментариев, чтобы сын этого не читал. Написала его – и поняла, что сделала глупость", – рассказала певица.