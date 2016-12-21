Муж Булановой о домашних разборках

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По словам Радимова, у него осталось "ощущение провинившегося" еще с тех времен, когда его родителей вызывали в школу. Теперь же спортсмен выслушивает от учителей по поводу их с Татьяной общего сына, девятилетнего Никиты.
Владислав поделился в Instagram снимком из школы своего отпрыска. На фото изображен не только он, но и учительница Никиты.
"Погоня! Какой детективный сюжет обходится без нее?) И какая школа – без родительских собраний? -)) Сегодня у Никиты в школе – предновогоднее родительское собрание. А я всегда стремался и до сих пор стремаюсь этих собраний (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – признался Радимов.
В юности он тяжело переносил эту печальную необходимость. "Когда был пацаном, хотел, чтобы мои родители вообще не ходили в школу – что-нибудь ненужное для их ушей обязательно вскроется. Двойка там, прогул, драка или еще чего. А потом, дома, будут разборки со мной. Даже если и мягкие – все равно ж неприятно! – отметил Владислав. – Вроде ты врун, чего-то недоговорил, родителей подставил".
Даже в зрелом возрасте спортсмену тяжко находиться в школе. "Когда сам стал родителем – ощущение провинившегося осталось. Будь хоть кем – а сидишь перед учителем, и робеешь. Сегодня вот так же сидел перед Никитиной учительницей Мариной Александровной. Тут же вообще как получается... Если про твоего сына неприятное говорят, то сразу тянет его защитить! Или хотя бы предвосхитить – я знаю, он мне сам все рассказал -)) А потом, дома, как себя вести?" – поставил вопрос ребром Радимов.
В такой ситуации неуютно всем членам семьи. "Сын ли, дочка ли и так уже наказан – ожиданием разборок -)) Он же знает, что учительница, если что, на него настучит 😜 И тут ты еще, суровый воспитатель, типа в детстве безгрешный, – иронизирует Владислав. – Впрочем, как и во взрослой жизни -)) Так и проводим вечер в волнении – я на собрании, в надежде, что пронесет и про Никиту ничего плохого не скажут, а он – дома, надеясь на тоже самое-)))) У многих похожие чувства есть ?😳🙈 #школа #родсобрание".
Поступок героя не должен остаться без подробного описания☝️����Значит -залез наш пациент на стенку спортивную и хотел подтянуться на турнике, но ☝️рядом висела боксерская груша и он зацепил её случайно ! Под всем этим действием тихо мирно лежал кот! ��Так Никита решил, что груша упадёт на мохнатого и , толкнув её в сторону сам свалился и ... Аля-Улю , 3/4 недели в гипсе ����Но самое главное, Что кот то спасён ����Ну согласитесь , разве не мужской поступок ?!����☝️��#сампогибай#товарищавыручай#досвадьбызаживет#
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