Известного рэпера отхлестали фаллоимитатором по лицу

Известный рэпер-блогер Паша Техник стал жертвой нападения агрессивно настроенных молодых людей. Они потребовали от парня извинений и отхлестали его фаллоимитатором по лицу.

В интернете появилось видео, на котором группа молодых людей избивает известного рэпера-блогера Пашу Техника. Парни потребовали от Паши извиниться за свои выходки в Сети и отхлестали его фаллоимитатором по лицу.

Судя по всему, нападавшие – поклонники другого блогера, Миши Маваши, который популяризирует здоровый образ жизни. Паша Техник, напротив – часто признается в употреблении наркотиков и грубо высказывается о некоторых артистах и интернет-пользователях. До недавнего времени Паша был лидером ансамбля Kunteynir. В ноябре 2016 года в Красноярске его арестовали на 7 суток за употребление наркотиков.