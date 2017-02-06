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Известного рэпера отхлестали фаллоимитатором по лицу
В интернете появилось видео, на котором группа молодых людей избивает известного рэпера-блогера Пашу Техника. Парни потребовали от Паши извиниться за свои выходки в Сети и отхлестали его фаллоимитатором по лицу.
Судя по всему, нападавшие – поклонники другого блогера, Миши Маваши, который популяризирует здоровый образ жизни. Паша Техник, напротив – часто признается в употреблении наркотиков и грубо высказывается о некоторых артистах и интернет-пользователях. До недавнего времени Паша был лидером ансамбля Kunteynir. В ноябре 2016 года в Красноярске его арестовали на 7 суток за употребление наркотиков.
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