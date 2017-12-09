Известные актеры устроили разборки на съемках нового шоу

На Первом канале стартует новая передача, посвященная классике советского кинематографа. Вместе с гостями студии "Время кино" обсуждать увиденное будут актеры Равшана Куркова и Александр Паль.

Актриса Равшана Куркова и актер Александр Паль, успевшие полюбится молодому поколению российских любителей кинематографа, познакомят своих поклонников с классикой советского кино в передаче "Время кино". "Честно признаться, я мало знаю о советском кино. Разве что от педагогов ГИТИСа. Большую часть картин видел впервые на съемках. Уверен, зрителю будет интересно так же, как и мне", – цитирует StarHit Александра Паля.

Равшана Куркова призналась, что нередко они не могли прийти к общему мнению и даже устраивали разборки. "На съемках часто спорили с Сашей. Бывает, ему фильм нравится, а мне кажется старомодным, или наоборот. Тогда даже не грех схлестнуться. Но мы прислушиваемся друг к другу и готовы к диалогу", – рассказала она.

Публикация от Ravshana Kurkova (@rav_shana) Дек 7 2017 в 12:50 PST

Своими любимыми фильмами Равшана Куркова назвала "Служебный роман", "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби". "Мы на них выросли, это наш генетический код", – уверена актриса. Она добавила, что сейчас эти картины могут казаться местами наивными, однако в них сохранилась искренность и честность.

"Вообще, программа создана для того, чтобы молодежь стала лучше понимать старшее поколение. Мы будем смотреть народные хиты 50-х, 60-х и 70-х и пытаться разобраться, что тогда волновало людей, было предметом обсуждения, споров и насколько актуально и близко сейчас то, что любили наши родители и бабушки с дедушками", – объяснила замысле передачи она.