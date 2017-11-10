В новом клипе "Ленинграда" сожгли девушку
Главную роль в клипе сыграл известный и подающий большие надежды актер Александр Паль. Зрителям он запомнился по фильмам "Горько!", "Ледокол" и "Тряпичный союз".
Режиссером ролика "Ленинграда" стал Илья Найшуллер, снявший для музыкального коллектива ролик на песню "Кольщик". Кстати, он уже работал с Палем, который снимался у него в фильме "Хардкор". Примечательно, что один из куплетов исполнил рэпер ST (Александр Степанов), снявшийся в клипе "Ленинграда" "ЧПХ".
По сюжету главный герой "Вояжа" грабит банк, после чего проводит время в клубах и тусовках. Однако роскошная жизнь не приносит ему счастья. Молодой человек вспоминает свое преступление и ожидает правосудия, ведь полиция ведет за ним охоту. Ближе к концу сюжета герой Паля сжигает сообщницу в автомобиле, передает "360".
В последние годы группа Сергея Шнурова презентует новые песни одновременно с клипами на своем канале YouTube. Особую популярность в прошлом году "Ленинграду" принесло видео "Экспонат", набравшее более 116 миллионов просмотров, а также "В Питере – пить!", который просмотрели более 52 миллионов раз.
Журналисты поговорили с бывшей женой актера
Сатирик скончался на 70-м году жизни
Знаменитости отреагировали на трагическое известие
Ведущая "Аншлага" прокомментировала смерть коллеги-сатирика