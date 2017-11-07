Влад Сташевский после химии перестал выходить на сцену

Популярный в 90-е артист рассказал о том, куда пропал. По его словам, он смог найти себя на новом поприще.

У Влада Сташевского в свое время было множество поклонниц. И всем им интересно, куда пропал любимый певец и чем он занимается.

"Мне не дают покоя лавры братьев Запашных, и я занялся дрессурой пуделей, – улыбается Влад. – Пока, правда, поддался только один – мой домашний. И это лучший мой друг на сегодняшний день. Кроме того, есть у меня и бизнес: уже 15 лет существует компания, которая занимается утилизацией жидких химических веществ. Конечно, это совсем другие доходы, чем были у меня в бытность мою артистом – тогда я получал копейки". Он признается: после того, как занялся химией, на сцену почти не выходит – ему это больше неинтересно.

Напомним, что выпускника торгово-коммерческого колледжа Владислава Твердохлебова продюсер Юрий Айзеншпис заметил в ночном клубе. Писали: он якобы поспорил с Пугачевой, что сможет раскрутить никому не известного парня, и ставку сделал именно на Владислава – без особенных вокальных данных, но с модельной внешностью.

А уже через год молодой артист под псевдонимом Влад Сташевский записывал первый альбом с песнями хороших авторов. С 1993 года он выпускал по пластике в год, и они расходились миллионными тиражами. Но в конце 90-х Ставшевский расстался с Айзеншписом, и его популярность пошла на спад.

"Конфликта, как писала пресса, у нас не было, – уверяет Влад. – Скажу вам больше: моя мама продолжала работать бухгалтером у Айзеншписа и вела все финансовые дела у его новой группы "Динамит".

Личная жизнь артиста после ухода в самостоятельное плавание потерпела неудачу – артист расстался с первой женой Ольгой Панченко. Сын Даниил после развода остался с ней. "Я начал петь в 19 лет, – поведал Сташевский в программе "Звезды сошлись" на НТВ. – А в 24 года я женился. Сегодня снова обрел семью – женат на самой лучшей женщине на свете, которая подарила мне замечательного сына. Уже 15-й год я в браке, а сыну идет десятый. Старшему же сыну в апреле – 20 лет, мы иногда общаемся. И мне нравится то, что из него получилось".