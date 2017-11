Красотка со "странным глазом" стала "мисс Вселенная"

Представительница Южно-Африканской Республики, 22-летняя Деми-Ли Нел-Питерс стала самой красивой незамужней девушкой по результатам конкурса "Мисс Вселенная". Об этом сообщается на официальной страничке соревнования в Twitter. Также в первую тройку вошли представительницы Ямайки и Колумбии.

Отвечая на вопросы ведущего, Деми-Ли высказала предположение, что самым важным качеством для "мисс Вселенная" является уверенность в себе. Девушка заявила, что нужно обладать силой преодолевать свои страхи, к этому она призвала всех женщин мира. В заключение Деми-Ли без ложной скромности сообщила, что вполне обладает этими перечисленными качествами.

В социальных сетях уже прокомментировали победу представительницы ЮАР. Некоторые зрители отметили внешнее сходство девушки с известной американской исполнительницей Джанет Джексон. Особо внимательные пользователи Сети заявили, что у Деми-Ли дефект лица.

Relive our new #MissUniverse's answer to the Final Word. pic.twitter.com/czO8vgSiuU