Красотка со "странным глазом" стала "мисс Вселенная"

В Лас-Вегасе прошел финал престижного конкурса красоты "Мисс Вселенная". Победительницей стала представительница ЮАР. По мнению особо внимательных зрителей, у красотки "странный глаз".

Представительница Южно-Африканской Республики, 22-летняя Деми-Ли Нел-Питерс стала самой красивой незамужней девушкой по результатам конкурса "Мисс Вселенная". Об этом сообщается на официальной страничке соревнования в Twitter. Также в первую тройку вошли представительницы Ямайки и Колумбии.

Отвечая на вопросы ведущего, Деми-Ли высказала предположение, что самым важным качеством для "мисс Вселенная" является уверенность в себе. Девушка заявила, что нужно обладать силой преодолевать свои страхи, к этому она призвала всех женщин мира. В заключение Деми-Ли без ложной скромности сообщила, что вполне обладает этими перечисленными качествами.

В социальных сетях уже прокомментировали победу представительницы ЮАР. Некоторые зрители отметили внешнее сходство девушки с известной американской исполнительницей Джанет Джексон. Особо внимательные пользователи Сети заявили, что у Деми-Ли дефект лица.

"Мне кажется или у этой девушки один глаз меньше другого...?", "А чего она одним глазом моргает сильнее чем другим? Нервное??", "Странный глаз у красотки.... И все тудаже... Мисс Вселенная....", "Да страшная она!!!", "а мне кажется, что у нее просто накладные ресницы слиплись))) (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – высказали свое мнение русскоязычные комментаторы.

Отметим, что корону красавице вручила бывшая ее владелица, представительница Франции Ирис Миттенар. Напомним, победительница престижного конкурса красоты получает драгоценную корону, право бесплатно проживать в течение года в Нью-Йорке и рекламный контракт, в рамках которого она ездит по миру и участвует в различных благотворительных мероприятиях.