Кто победил в конкурсе "Мисс Вселенная"

На Филиппинах состоялся финал конкурса "Мисс Вселенная". За корону самой красивой женщины боролись 86 девушек со всего мира.

В столице Филиппин Маниле прошел последний этап в выборе самой красивой девушки. В финальном шоу, которое, к слову, длилось три часа, приняли участие 86 претенденток со всего мира. В итоге, победительницей конкурса стала 23-летняя (по другим данным, 24-летняя) представительница Франции Ирис Миттенар. Отметим, что француженка лишь раз до этого завоевывала корону конкурса "Мисс Вселенная", и это случилось в далеком 1953 году.

Первой и второй вице-мисс (второе и третье место, соответственно) заняли представительницы Гаити и Колумбии 25-летняя Ракель Пелисье и 23-летняя Андреа Товар.

О победительнице конкурса известно немного. Мало того, что журналисты не могут прийти к одному знаменателю относительно возраста Ирис, так еще и расходятся в вопросе ее родного города. ЕслиReuters уверяет, что девушка происходит из Парижа, то официальный сайт "Мисс Вселенной" утверждает, что Миттенар из Лилля.

Видео опубликовано Iris Mittenaere (@missuniverse) Янв 29 2017 в 7:24 PST

В одном источники солидарны: миловидная француженка учится на хирурга-стоматолога и обожает экстремальные виды спорта, такие как прыжки с парашютом, банджи-джампинг и дельтапланеризм.

Примечательно, что в момент объявления победительницы экс-"Мисс Вселенная" филиппинка Пиа Алонсо Вуртцбах передала ведущему Стиву Харви очки, чтобы он мог внимательно рассмотреть напечатанную информацию об итогах конкурса, прежде чем огласить ее, утверждают некоторые СМИ.

Такая предосторожность вызвана скандалом, который разразился в прошлом году, когда Стив Харви ошибся, объявив победительницей конкурса представительницу Колумбии Ариадну Гутьеррес, и корону надели на нее. Счастье девушки продолжалось пару минут, прежде чем ведущий понял свою ошибку.