Дмитрий Маликов страдает от одержимости

Певец Дмитрий Маликов признался своим подписчикам в Twitter, что ему срочно нужен экзорцист. Специалист по борьбе с одержимостями и изгнанию демонических сущностей понадобился ему, чтобы избавиться от духа полузабытой звезды 1990-х.

Рассвет популярности Дмитрия Маликова пришелся на 1990-е годы. Однако певец неожиданно вновь заявил о себе широкой публике, начав вести активную жизнь в Сети. На него обратили внимание не только преданные поклонники, но и новая аудитория.

Теперь перед Дмитрием Маликовым стоит новая задача – избавиться от закрепившегося за ним образа. От заработанной в 90-е годы репутации певей, по всей видимости, сильно страдает и даже сравнивает ее с одержимостью демонами. "Срочно нужен экзорцист! Нужно окончательно изгнать из меня полузабытую звезду девяностых.) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал он на своей странице в Twitter.

Срочно нужен экзорцист! Нужно окончательно изгнать из меня полузабытую звезду девяностых.) — Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) 14 октября 2017 г.

Поклонники сочли знаком, что на какой-то момент число лайков под этой записью остановилось на отметке 666. Впрочем, этот показатель давно успел перевалить за 2,4 тысячи. Впрочем, многие комментаторы отметили, что фраза "полузабытая звезда" не соответствует действительности – Дмитрия Маликова никто и не думал забывать.

"Когда и кто полузабыл, мы напомним!!!!??? Не наговаривай на людей НЕ забыли не дождешься !" Вы уже давно не звезда, а классик, символ эпохи, так что экзорцист не нужен", "Дим,а ты не полузабытая звезда 90-х.Ты -новая звезда твиттера!", "Дмитрий ты не полу забытая звезда девяностых.Дмитрий ты современный талантливый композитор, музыкант, пианист и певец", "Ну ты, Дмитрий, единственный чья звезда из 90х снова засветила, потому что ты умен и мощь!", – успокоили певца поклонники.