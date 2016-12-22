41-летняя Анна Банщикова ждет третьего ребенка

Известная актриса и бывшая жена Максима Леонидова Анна Банщикова сообщила репортерам радостную новость. 41-летняя артистка ждет ребенка.

Беременная актриса появилась на премьере картины Эмира Кустурицы "По млечному пути". По информации светских СМИ, округлившийся живот звезды виден уже невооруженным глазом, хотя Анна и пыталась остаться незамеченной, обойдя стороной красную дорожку.

Более того, репортеры выведали, что Банщикова и ее муж, адвокат Всеволод Шаханов уже знают пол ребенка. По информации сайта "7 Дней", у четы родится девочка, чему они безмерно рады. В семье актрисы и юриста подрастают двое сыновей (Михаилу девять лет, а Александру – семь), поэтому супруги хотели именно девочку.

Напомним, Анна и Всеволод познакомились в 2006 году. Недавно супруги с детьми оказались в том кафе, где прошло одно из их первых свиданий. "Странное чувство: вроде как только что здесь сидели вдвоем, а теперь нас четверо", – вырвалось тогда у Банщиковой. В следующий раз в это кафе они пойдут уже впятером.



Бывшая жена Максима Леонидова никогда не делала тайны из личной жизни. Актриса часто упоминает в интервью о том, что она очень вспыльчивая – под стать нынешнему мужу. Супруги ругаются по 20 раз на дню, но считают, что это только укрепляет их брак.

Анна успешно совмещает работу с воспитанием детей. Во время съемок сериала "Ищейка", чтобы надолго не разлучаться с сыновьями, актриса взяла их с собой в Геленджик, где проходили натурные съемки. Вместе со своей бабушкой и мамой они провели целых 2,5 месяца у моря, а Шаханов прилетал к ним по выходным.

"Сыновья самые близкие друзья, а вот по характеру совсем разные. Иногда мне кажется, что у них общего только то, что у них одна мама и один папа и они учатся в одной школе – Мишка пойдет в третий, а Саша в первый!" – рассказала Банщикова.