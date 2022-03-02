Едва разняли: звезда турецкой "Черно-белой любви" Ибрагим Челиккол подрался на съемках

Известные турецкие актеры подрались на съемочной площадке сериала "Однажды в Чукурова". Звезда сериала "Черно-белая любовь" Ибрагим Челиккол сцепился с Фурканом Палалы, которого знают по ленте "Номер 309".
По словам очевидцев, ссору затеял Палалы. 35-летний актер устал от постоянных опозданий 40-летнего коллеги Челиккола. Фуркан прямо заявил о недовольстве Ибрагиму. Слово за слово – началась потасовка. Звезд турецких теленовелл с большим трудом разняли.
Фуркан Палалы настроен серьезно. В тот же день он улетел из Аданы, где находится площадка "Однажды в Чукурова", в Стамбул. Актер планирует поговорить о поведении Ибрагима Челиккола с продюсерами. Из-за звезды "Черно-белой любви", говорит Палалы, страдает производство ленты. Дескать, творческий коллектив картины устал от капризов Челиккола.
Стоит отметить, что у Ибрагима Челиккола репутация хорошего парня. Ранее артист никогда не вляпывался в скандалы. Подобный эпизод с артистом произошел в первый раз.
Коллеги Челиккола считают, что конфликт на площадке "Однажды в Чукурова" – следствие проблем актера на личном поприще. Недавно стало известно, что знаменитость разводится с женой после почти четырех лет брака. Мол, Ибрагим сейчас переживает непростой этап, что сказывается на его поведении.