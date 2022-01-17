"Долгое время я лопухом ходил": жена беззастенчиво наставляла рога известному актеру Ильину

Известный актер Александр Ильин-старший рассказал, почему рухнул его первый брак. С женой Светланой артист познакомился еще в юности. По словам Ильина, его избранница была очень красивой, поэтому он моментально влюбился. Артист никогда не изменял супруге, между тем ему самому долгое время беззастенчиво наставляли рога.
Светлана закрутила интрижку с коллегой Александра по сцене. Спустя время все в театре знали о похождениях жены Ильина. В неведении был только сам Александр.
"В браке со Светой долгое время я лопухом ходил", – признался актер в свежем интервью.
В какой-то момент актер понял, что коллеги смотрят на него косо и шепчутся за спиной. Когда все раскрылось, Ильин впал в шок. Поведение Светланы для Александра было дикостью.
Ильин решил поговорить с соперником. Жена актера боялась, что Александр убьет ее любовника. Кровопролитие в планы артиста не входило. Он спокойно поблагодарил мужчину за то, что тот открыл ему глаза.
Александр и Светлана развелись. К тому моменту сын пары Илья ходил в школу. Экс-супруга Ильина вышла замуж за его соперника, но семейного счастья не познала – ушла к другому.
Второй супругой Александра Ильина стала актриса Татьяна Максакова. В этом браке у актера родились сыновья Алексей и Александр. Артист и его избранница счастливы по сей день.