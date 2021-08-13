Ковид убил звезду латиноамериканских сериалов: похороны будут тайными

В Бразилии скончалась звезда сериалов "Безрассудное сердце", "Фаворитка", "Страницы жизни" и других.

Звезда латиноамериканских сериалов Тарсизиу Мейра скончался 12 августа в одной из клиник Сан-Паулу. Одному из самых известных актеров Бразилии было 85 лет.

6 августа Тарсизиу Мейра и его жена актриса Глория Менезес были госпитализированы с коронавирусной инфекцией. Знаменитостей в тяжелом состоянии помесили в реанимацию. Тарсизиу и Глории становилось все хуже. Обоих подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Организм Менезес смог преодолеть недуг. В какой-то момент она пошла на поправку. Мейра, в свою очередь, битву с ковидом проиграл. Старания докторов оказались тщетными.

Глория Менезес все еще в больнице. Она потрясена случившимся. Актриса все еще очень слаба и не сможет приехать на похороны мужа.

Личный помощник Тарсизиу Мейра, Тадеу Лима, сообщил журналистам, что прощание с актером будет закрытым – только для членов семьи. Поклонники и коллеги не смогут присутствовать на панихиде. Информация о дате и месте похорон держится в тайне.

Также раскрыл Тадеу Лима свежие данные о состоянии Глории Менезес. "Она по-прежнему находится в больнице, идет на поправку", – отметил помощник артиста.

Отметим, карьера Тарсизиу Мейра началась в 1951 году. В творческой копилке актера 93 кинопроекта.