Пустомеля и "вечная" любовница: умерла звезда латиноамериканских сериалов

Актриса Исабель Мартинес считала себя невероятным везунчиком.

В Мехико умерла звезда латиноамериканских сериалов 75-летняя Исабель Мартинес. Знаменитость скончалась 7 августа от инфаркта миокарда.

Исабель Мартинес известна благодаря роли Куберты в теленовелле "Мария из предместья" и образу Нади в картине "Роза Гваделупа". Кинодебют артистки состоялся 1975 году. Всего в творческой копилке знаменитости 40 киноработ.

На родине в Мексике Исабель Мартинес имела прозвище Тарабилья. Его она получила благодаря невероятно быстрой и четкой речи. "La Tarabilla" в переводе с испанского – болтовня, трескотня, пустомеля.

Несколько лет назад Исабель Мартинес ушла из профессии. Актриса потеряла слух и уже не могла выходить на сцену и сниматься.

Отметим, Исабель Мартинес 30 лет связывали отношения с коллегой по цеху Помпином Иглесиасом. Избранник был на 20 лет старше актрисы, но ее это не смущало. "Я влюбилась, просто увидев его", – говорила Мартинес журналистам.

Интересно, что Мартинес и Иглесиас были "вечными любовниками" – они никогда не жили вместе и не регистрировали отношения. Дело в том, что у Помпина были дети от другой женщины.

"Я считаю себя очень удачливой женщиной, потому что меня по-настоящему любил такой замечательный мужчина и не на короткое время. … Если бы мы поженились, мы бы не протянули и десяти месяцев", – отмечала звезда "мыльных опер" в интервью.