Превратившую бога Локи в бисексуала компанию Disney обвинили в трусости и спекуляциях на ЛГБТ-теме

Киношники подверглись жесткой критике.

Сценарист из Великобритании Расселл Ти Дейвис, известный работой над сериалом "Доктор Кто", раскритиковал компанию Disney и студию Marvel. По его мнению, в сериале "Локи" киношники бессовестно спекулируют темой ЛГБТ.

Расселл Ти Дейвис обеспокоен тем, что в картине о супергерое появился бисексуальный персонаж. Герой Локи, по словам сценариста, за шесть эпизодов первого сезона только раз заявляет о своей сексуальной ориентации и делает это одной короткой фразой. Между тем основываясь на этом крошечном моменте Disney позиционировал проект как пансексуальное шоу, чем добился одобрения масс.

Дейвис считает, что создатели сериала "Локи" смалодушничали. Дескать, их жест труслив, нелеп и слаб. Расселл Ти Дейвис – открытый гей, он считает, что истории персонажей с нетрадиционной сексуальной ориентацией следует рассказывать иначе.

Напомним, в июне режиссер картины о скандинавском боге хитрости и обмана Кейт Херрон подтвердила сплетни о причастности главного героя к ЛГБТ. Постановщица показала эпизод из сериала, в котором Локи общается с героиней Сильвией. В нем божество признается, что испытывает интерес и к мужчинам, и к женщинам. Тогда Херрон заявила, что причисляет себя к ЛГБТ-сообществу, поэтому считает важным показать нетрадиционные предпочтения Локи.