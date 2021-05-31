Какие сериальные новинки нельзя пропустить этим летом

Лето 2021 года будет урожайным на новые проекты.

"Локи"

9 июня на стриминговом сервисе Disney+ выйдет первый сезон сериала "Локи". Лента, состоящая из шести эпизодов, сконцентрирует внимание на скандинавском Боге огня и коварства, сводном брате Тора – Локи. События картины – это продолжение фильма "Мстители: Финал".

После очередной кражи тессеракта прошлое изменятся, появляется альтернативная вселенная. Локи попадает в лапы сотрудников "Управления временных изменений". Героя пытаются призвать к ответственности, ведь ранее он нарушил много правил. Бога коварства ставят перед выбором: получить наказание или оказать помощь организации в борьбе с надвигающейся угрозой. Главную роль в сериале "Локи" исполнил Том Хиддлстон.

"Домина"

Сериал "Домина" стартовал 14 мая. Действия ленты разворачиваются в Древнем Риме. В центре сюжета – супруга императора Октавиана Августа – Ливия, которая прошла путь от наивной девушки, до одной из самых заметных и влиятельных фигур своего времени. Создатели "Домины" обещают много откровенных сцен, интриг и жестокости. Картина доступна для просмотра на нескольких отечественных стриминг-сервисах: "Амедиатека", ivi, Okko.

"Анна Болейн"

Точная дата выхода сериала "Анна Болейн" пока не называлась. Известно только, что шоу будет выходить на Channel 5 и в "Амедиатеке". Британская лента расскажет о второй жене английского короля Генриха VIII Тюдора и будет состоять всего из трех эпизодов.

Сериал "Анна Болейн" долгое время активно обсуждается в Сети и причина тому – актриса, играющая главную роль. Королеву Англии воплотила на экране темнокожая Джоди Тернер-Смит.

"Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами"



С 4 июня на Netflix выходит сериал "Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами". В восьми эпизодах создатели расскажут о детях-гибридах, которые родились из-за обрушившейся на Землю эпидемии. В центре повествования ребенок по имени Гас. У парня оленьи рога и уши. Долгое время герой прятался в убежище в лесу. Однажды Гасу приходится покинуть безопасное место. На необычных людей объявлена охота, поэтому персонаж очень рискует.