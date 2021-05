Не мужчина и не женщина: кем заменили Саманту в продолжении "Секса в большом городе"

Продолжение культового сериала "Секс в большом городе" выйдет без персонажа Ким Кэттролл Саманты Джонс. Кто же займет место любимой многими героини?

Исполнительный продюсер Майкл Кинг сообщил, что к съемочной группе проекта "And Just Like That" присоединилась 45-летняя звезда теленовеллы "Анатомия страсти" Сара Рамирес. Актриса исполнит роль героини Че Диас. Это небинарный персонаж, подчеркнул создатель теленовеллы.

Именно Че Диас заменит на экране Саманту Джонс. Героиня Сары Рамирес является стендап-комиком, а также коллегой Кэрри Брэдшоу – они вместе создают подкаст. Добавим, небинарные персоны отрицают собственную гендерную идентичность, не относят себя ни к мужскому, ни к женскому полу.

В 2016 году американская актриса мексиканского происхождения Сара Рамирес рассказала о своей бисексуальной ориентации. Актриса активно отстаивает права лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Напомним, съемки продолжения культовой теленовеллы "And Just Like That" начнутся уже этим летом. В перезапуске появятся не все звезды "Секса в большом городе". От участия отказалась Ким Кэттролл, которая не захотела возвращаться к роли похотливой Саманты Джонс. Поговаривают, что в новый проект не взяли актера Криса Нота, игравшего Мистера Бига. По слухам, 66-летний артист теперь мало похож на "мужчину мечты". Также недавно стало известно, что Джейсон Льюис, который исполнял роль Смита Джеррода, тоже не будет работать в продолжении.