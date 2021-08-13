"Папина радость и копия": Глеб Матвейчук показал подросших детей

Артист Глеб Матвейчук воспитывает сына и дочь.

Актер и певец Глеб Матвейчук в 2018 году впервые стал отцом. Избранница Елена Глазкова родила знаменитости дочь Алису. В августе 2020-го в семье вновь произошло пополнение – на свет появился второй ребенок Александр.

11 августа сын Глеба Матвейчука отметил первый день рождения. Артист и его избранница устроили наследнику детскую вечеринку. Пара арендовала кафе и пригласила близких друзей и родственников. В разгар мероприятия для Александра вынесли торт, свечи на котором он задувал вместе с сестренкой Алисой. Девочке в сентябре будет три года.

В личном микроблоге Матвейчук показал снимки с наследниками. Сначала он опубликовал фото с сыном, затем портрет дочки. Знаменитость редко делится кадрами с наследниками. Вероятно, в честь праздника Глеб сделал исключение.

В комментариях пользователи Сети поздравили сына Глеба Матвейчука с днем рождения. По мнению подписчиков, у артиста подрастают очень красивые дети.

"Прелесть! 😘❤️🌹 Спасибо, что показали. 🤗 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Счастья и здоровья Вашей принцессе, Глеб! Папина радость и копия!😍", "На маму похожа🤗", "Истинная дочь своего отца! Взгляд у Алисы творческий уже👧🙏❤️🙌", "Красавица, Глебыча с первым годиком 🎂🤩👏.Всех благ❤️", "Браво! С Днем рождения, Александр Глебович! Так радостно за талантливого русского певца, отца дочери и сына! Счастья всей семье!" – пишут поклонники артиста.